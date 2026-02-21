Jeotermal yatırımla tarımda yeni dönem: Ağrı Diyadin’de sera OTB tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ağrı Diyadin’de kurulan Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesinin altyapı çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Yumaklı, 1 milyar TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen projenin bölgenin tarımsal üretim gücünü artıracağını vurguladı.

Bakan Yumaklı, söz konusu yatırımın tam kapasiteye ulaştığında yılda 36 bin tonluk üretim gerçekleştireceğini belirtti. Proje kapsamında yüzde 75’i kadın olmak üzere 1.500 kişiye istihdam sağlanacak.

Jeotermal kaynaklarla ısıtılacak sera organize tarım bölgesinin, kırsalda üretim ve bereketi büyüteceğini ifade eden Yumaklı, projenin bölge ekonomisine önemli katkılar sunacağını kaydetti.