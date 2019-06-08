JESDER: Jeotermalden elektrik üretimi yüzde 23 arttı

08 Haziran 2019

Nisan ayında doğalgaz santrallerinin elektrik üretimindeki payı yarı yarıya azalırken, jeotermal elektrik santrallerinin (JES) payı yüzde 2.36’dan yüzde 2.83’e yükseldi.

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği'nden (JESDER) yapılan açıklamada Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin geçici verilerine göre Türkiye’de Nisan ayında toplam elektrik üretimi yüzde 2.14’lük artışla 23 milyar 694 milyon 363 bin kWh seviyesine ulaştı.

Açıklamaya göre Ocak-Nisan dönemini kapsayan yılın ilk dört ayındaki elektrik üretimi ise yüzde 0.3 gerilemeyle 118 milyar 529 milyon 822 bin kWh oldu.

JEOTERMAL ELEKTRİĞİ ARTIYOR

Jeotermal elektrik santrallerinin (JES) Nisan ayındaki elektrik üretimi ise toplam elektrik üretimdeki artışın 10 katından fazla bir hızla yükseldi. Nisan ayında JES’lerde üretilen elektrik miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23.4 artışla 671 milyon 923 bin kWh seviyesine ulaştı.

JES’LERİN ÜRETİMİ İLK 4 AYDA DA HIZLI ARTTI

Toplam elektrik üretiminde yılın ilk dört ayında yüzde 0.3’lük gerileme yaşanmasına rağmen JES’lerin üretimi bu dönemde de artış gösterdi. Ocak-Nisan aylarını kapsayan yılın ilk dört aylık döneminde JES’lerin ürettiği elektrik miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22.8’lik artışla 3 milyar 443 milyon 836 bin MW’ye ulaştı.

JESDER: DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTIYORUZ

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ali Kındap, JES’lerin Türkiye'nin elektrik üretimindeki payının giderek artmasını, enerjide dışa bağımlılığı azaltma çabalarına büyük bir katkı olarak değerlendirdi. Tamamına yakını ithal edilen doğalgazdan üretilen elektriğin toplam içindeki payının Nisan ayında yüzde 12’ye, Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 16’ya gerilediğini kaydeden Alı Kındap şöyle dedi:“Doğalgaz santrallerinin daha az çalışmasından kaynaklanan arz açığının ciddi bir bölümü, tamamıyla yerli ve yenilenebilir bir kaynak kullanan JES'ler tarafından kapatılmış oldu. Türkiye'deki jeotermal enerji yatırımlarının teşvikine devam edilmesi halinde, sektörümüzün enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına dönük katkıları her geçen gün artmaya devam edecektir.”