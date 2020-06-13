JP Morgan: Brent iki yılda 60 dolara çıkar

13 Haziran 2020

ABD’li yatırım bankası JP Morgan, petrol sektöründe yaşanan yatırım kesintileri nedeniyle küresel arzda önemli kayıplar yaşanabileceğini ve bunun Brent petrol fiyatını iki yıl içinde 60 dolar/ varil düzeye çıkartabileceğini öngördü. Petrol fiyatları perşembe günü hisselerde yaşanan düşüş ve ikinci dalga endişeleriyle yüzde 8 geriledi, cuma ise çok hafif bir toparlama yaşandı. WTI TSİ 14:42 itibariyle yüzde 0,33 yükselerek 36 doların üzerinde seyrederken, Brent’in varili yüzde 0,67 yükselişle 38,81 dolardan işlem gördü. Banka küresel petrol talebi öngörülerini bu yıl için 9 milyon varil düşürerek bu yıl için ortalama 91 milyon varil/gün düzeyini öngördü. Yapılan açıklamada tüketimin pandemi öncesi 100 milyon varil/ gün düzeyine ise ancak Kasım 2021’de dönebileceği belirtildi.

OPEC’in arzdaki payı tekrar yükselecek

JP Morgan 2016'da OPEC’in toplam arzdaki payının yüzde 39 olduğunu ve bu payın 2020- 21’de yüzde 33’e gerilediğini belirtiyor ve bu oranın 2025 yılı itibariyle tekrar yüzde 45’e çıkacağını öngörüyor.

Suudi Arabistan’ın küresel petrol piyasasındaki pazar payının 1980’lerden bu yana en yüksek düzeye yaklaştığını belirten banka Suudi Arabistan’ın bu yıl yüzde 11,6 olan payının 2025 itibariyle yüzde 15’e yükseleceğini öngörerek bunun 1980’lerden bu yana görülmemiş bir pay olduğuna dikkat çekiyor.

Yatırım kesintileri 645 milyon dolara ulaşacak

Petrol fiyatlarının talep yanlı şokla yıl başından bu yana yüzde 40 düştüğüne vurgu yapılan açıklamada 2020 sonu itibariyle petrol ve doğalgaz şirketleri tarafından son yılda açıklanan harcama kesintilerinin 645 milyon dolara ulaşacağı öngörüldü.