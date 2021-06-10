Kahramanmaraş'ta jeotermal saha ihaleleri

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde bulunan iki jeotermal kaynak su arama alanı 3 yıl süreyle ruhsat sahibinin isteğiyle bir yıl uzatılmak kaydıyla "açık artırma" ile ihale edilecek.

İhaleler, 13 Temmuz'da saat 11.00 ve 11.30'da düzenlenecek.