Kalyon Karapınar GES’e 812 milyon dolar kaynak

Gaz, hidroelektrik, güneş ve rüzgar yatırımlarıyla Türkiye’nin önde gelen enerji oyuncuları arasında yer alan Kalyon Enerji, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2017 yılında düzenlediği YEKA GES 1 ihalesini kazanarak lisansını aldığı 1000 MW’lik Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali için proje finansmanı sağladı. Türkiye’nin tek noktadaki en büyük güneş enerji santrali yatırımına destek veren kuruluşlar arasında, İngiliz İhracat Kredi Ajansı UK Export Finance (UKEF), J.P. Morgan Chase Bank, Denizbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası bulunuyor. 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolarlık finansmanın imza töreni İstanbul’da gerçekleştirildi.

İmza törenine Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve eşi Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Reyhan Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, TSKB CEO’su Ece Börü, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Garanti BBVA CEO’su Recep Baştuğ, Denizbank CEO’su Hakan Ateş, Kalkınma Yatırım Bankası CEO’su İbrahim Öztop, JP Morgan Chase Bank Genel Müdür Yardımcısı Kaan Zaimoğlu ve UKEF Grup Başkanı Gordon Welsh katıldı.

Sürdürülebilir finansal yapının ispatı

Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali finansman imza töreninde yaptığı konuşmada, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu “Gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma ile kıymetli bir kaynağı temin etmiş bulunuyoruz. Kalyon olarak sağladığımız bu kaynak, Türkiye ekonomisine olan güvenin yanı sıra, Kalyon Holding’in sağlam ve sürdürülebilir finansal yapısının da ispatıdır” dedi. Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin 550 MW’lık kısmının işletmeye alındığını kaydeden Cemal Kalyoncu, “Kalyon PV fabrikamızın üretim kapasitesini 1000 MW’a çıkarttık. Santral 1350 MW panel kurulu gücü ile tam kapasiteye ulaşacak. Büyük bir mutlulukla söyleyebilirim ki hedefl erimizin çok ilerisindeyiz. Santralin tam kapasite ile faaliyete geçme hedefini 1 yıl öne çekmiş bulunuyoruz” dedi.

Kalyoncu, Karapınar GES’in tamamlandığında Avrupa’nın tek noktaya kurulmuş Avrupa’nın en büyük güneş enerji santrali unvanına sahip olacağını ifade etti. Türkiye’nin yenilenebilir ve temiz enerji alanındaki kararlılığını bütün dünyaya gösterdiğini ifade eden Cemal Kalyoncu, “Proje, ülkemize yıllık 400 milyon dolar döviz ikamesi sağlıyor. Kalyon PV tarafından yüzde 80 yerlilikte güneş panelinin Türkiye’de de üretilmesi, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdam sağlanması açısından stratejik önem taşıyor” diye konuştu.

20 milyon metrekarede temiz enerji üretecek

Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası, Türkiye’nin yanı sıra dünyada yenilenebilir enerji sektörünün ve piyasanın taleplerini karşılayacak son teknoloji paneller üretiyor. Kalyon Enerji yetkilileri, Kalyon Karapınar GES’in Dünya Bankası’nın çevresel risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgularken, projede Sürdürülebilirlik Çerçevesi standartlarının büyük bir titizlikle uygulandığını vurguladı. Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, tamamlandığında 20 milyon metrekarelik bir alanda temiz enerji üretimi gerçekleştirecek.

Banka genel müdürleri ne dedi?

● Hakan Aran / Türkiye İş Bankası Genel Müdürü: Sürdürülebilirlik sığ bir rekabete bırakılmaması gereken bir konu. Bu alandaki projeleri bütün kurumlar desteklemeli. Sürdürülebilirliği son derece yaşamsal bir konu. Karapınar GES de buna sunduğu katkıyla çok özel bir konumda.

● Abdi Serdar Üstünsalih / Vakıfbank Genel Müdürü: Sürdürülebilirlik alanında her türlü aksiyonu alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Türkiye, yenilenebilir enerji kapasitesi açısından Avrupa’da beşinci, Dünyada 12’inci durumda. Vakıfbank olarak bu tür projeleri desteklemekten gurur duyuyoruz.

● Recep Baştuğ / Garanti BBVA Genel Müdürü: Sürdürülebilir dünya için bu tür yatırımlara ihtiyaç var. Kamu elini taşın altına koymadıkça ilerleyemeyiz. Dolayısıyla Enerji Bakanlığı çok iyi bir iş başardı. Karapınar GES, cari açığın azaltılmasına ciddi katkı sağlayacak.

● Hakan Ateş / Denizbank Genel Müdürü: Artık dünyada her şey sürdürülebilirlik üzerine kuruluyor. Yenilenebilir enerjiye aktarılacak finansmanın 2030’a kadar 8-10 trilyon dolara ulaşmasını bekliyorum. Kalyon Karapınar GES projesi de çok büyük ölçüde yerli teknoloji ve know how transferi sağlıyor.

● İbrahim Halil Öztop / TYKB Genel Müdürü: Bankamızın kalkınmaya yönelik desteğinin yüzde 56’sı yenilenebilir enerji projelerine gidiyor. Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali gibi bir projeye katkıda bulunmaktan da mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da böylesi projelerde görev alabiliriz.

● Ece Börü / TSKB Genel Müdürü: Türkiye’nin dinamikliği, yenilenebilir ve yeşil dönüşüm konusunda daha gidecek çok yolumuz var. 30 yıl önce çevre kredileriyle başlamış bir banka olarak sürdürülebilirliğin önemini yürekten hissediyoruz.

● Kaan Zaimoğlu / JP Morgan Chase Genel Müdür Yardımcısı: Sürdürülebilirlik ve yeşil enerji büyük önem taşıyor. Gelecek 10 yıl boyunca 2.5 trilyon dolarlık projelerde katkı payımız olmasını diliyoruz. Sadece 2021 senesinde 220 milyar dolarlık projelerde katkımız oldu.