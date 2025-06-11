Kalyon PV, 2025'in küresel en iyi güneş paneli üreticileri arasında!

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki öncü markalarından Kalyon PV, güneş paneli endüstrisinin en prestijli kalite testlerinden biri olan Kiwa PVEL 2025 testlerinde gösterdiği üstün performansla, “En İyi Performans Gösteren Güneş Paneli Üreticileri” listesine giren dünyadaki sadece 8 firmadan biri oldu. Kalyon PV, bu listeye adını yazdıran ilk ve tek Türk şirketi olarak dikkat çekti.

Bağımsız test kuruluşu Kiwa PVEL tarafından yürütülen ve sektörde ürünlerin yüksek sıcaklık, nem, mekanik stres gibi yoğun çevresel koşullar altında değerlendirildiği Product Qualification Program (PQP) kapsamında Kalyon PV, tüm testleri başarıyla tamamladı. Teste bu yıl 53 üreticinin 388 panel modeli katıldı.

Kalyon PV’nin çift camlı TOPCon teknolojili panelleri, kalite ve dayanıklılık kriterlerini karşılayarak uluslararası düzeyde rekabet gücünü bir kez daha kanıtladı.

“Kalite, üretimimizin temelidir” diyen Kalyon PV CEO’su Dr. İhsan Kulalı, şirketin başarısını şu sözlerle değerlendirdi:

“Bu başarı, sadece bizim değil, Türkiye'nin mühendislik gücünün ve sürdürülebilir enerji vizyonunun da bir göstergesidir. Kaliteyi üretimin her aşamasında uygulayan entegre fabrikamızla, dünya standartlarında üretim gerçekleştiriyoruz.”

Avrupa'da entegre üretim yapısına sahip ilk güneş teknolojileri fabrikası olan Kalyon PV, 250 bin metrekarelik tesisinde ingottan başlayarak hücre ve panel üretimine kadar tüm süreci tek çatı altında yürütüyor. Şirket ayrıca; koruyucu film, çerçeve ve bağlantı kutusu gibi kritik bileşenlerde yerli tedarikçilerle çalışarak milli sanayiyi destekliyor.

UL, TSE ve TUV Nord gibi kurumlardan aldığı 20’ye yakın sertifikayla ürünlerinin kalite güvencesini sağlayan Kalyon PV, küresel pazarda Türkiye’nin yeşil dönüşümdeki güçlü temsilcisi olma yolunda ilerliyor.