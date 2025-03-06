Kalyon PV, 42 milyon TL’lik panel satış anlaşması imzaladı

Kalyon PV, güneş enerjisi paneli satışları kapsamında yurt içinde faaliyet gösteren çeşitli şirketlerle toplam 42,4 milyon TL’lik sözleşmeler imzaladı. Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 1.166.815,35 dolar (KDV hariç) tutarındaki sözleşmelerin tamamlandığı ve panellerin yıl sonuna kadar teslim edilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile yurtiçi yerleşik muhtelif şirketler arasında güneş enerjisi paneli satışları konusunda satış sözleşmeleri imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler 42.434.974,01 TL (1.166.815,35 USD) (KDV Hariç) tutarında olup, yıl sonuna kadar söz konusu panellerin teslimi planlanmaktadır."

Kalyon PV, Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektöründeki büyümesine katkı sağlamayı sürdürürken, bu anlaşmaların sektörün gelişimine ve sürdürülebilir enerjiye geçiş sürecine ivme kazandırması bekleniyor. Güneş enerjisi yatırımlarının artmasıyla birlikte, şirketin gelecekte yeni iş birliklerine imza atarak üretim kapasitesini genişletmesi de gündemde.