'Kara kış' Avrupa'nın kapısında: Isınma talebindeki artışın yüzde 50'yi aşması bekleniyor!

Avrupa, Ocak ayında alışılmadık derecede bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya kalmaya hazırlanıyor. Uzmanlar, bu durumun enerji talebini önemli ölçüde artıracağını ve doğal gaz kullanımında büyük bir artış yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

Sert soğuklar kapıda

Maxar Technologies'in tahminlerine göre, İngiltere, Fransa, Almanya ve İskandinavya'nın büyük bir bölümünde Ocak ayı boyunca sıcaklıklarda keskin bir düşüş yaşanacak. Maxar meteoroloğu Matthew Dross, Kuzey Atlantik Salınımı etkisiyle rüzgar enerjisi üretiminin de azalacağını söyledi.

Enerji talebi zirveye çıkabilir

Weather Services International'ın verilerine göre, Paris'te sıcaklıkların -1°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Paris'teki normal sıcaklık ortalamasının yaklaşık 6°C altına işaret eden bu düşüşle birlikte ısınma talebinin normalin yüzde 50 üzerine çıkabileceği tahmin ediyor.

Avrupa "Kara kış"a hazır mı?

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin doğal gaz depolarında doluluk oranı an itibarıyla yüzde 73,17 seviyesinde. Ancak uzmanlar, beklenen yüksek talep karşısında bu seviyenin yeterli olmayabileceği konusunda uyarıyor.

Düşük rüzgar seviyeleriyle birlikte enerji üretiminde yaşanacak sıkıntılar, Avrupa'nın enerji kaynaklarına yönelik baskıyı daha da artırabilir. Yetkililer, olası bir enerji krizini önlemek için alternatif çözümler üzerinde duruyor.