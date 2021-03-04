Karadeniz gazı iki boru hattıyla gelecek

Mehmet KARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada Karadeniz’de devam eden hidrokarbon arama çalışmalarında gelinen son durumu değerlendirdi. Batı Karadeniz’deki Sakarya Sahası’nda geçtiğimiz yıl keşfedilen 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin Zonguldak Filyos’tan kıyıya çıkarılmasına yönelik çalışmaların başladığını anlatan Bakan Dönmez, “Bu gazı kıyıda aldıktan sonra bir ayrıştırma işlemine tabi tutacağız. Çünkü yerin altından kum, nem, su gibi unsurlar gelebilir, bunları şebekeye basamayız” dedi. Üretilecek doğal gazın kullanılabilir hale getirilmesi için basınç ve sıcaklığının ayarlanması gerekeceğini kaydeden Fatih Dönmez, “Bu işlemlerin yapılacağı tesisin kurulumu için de Filyos Endüstri Bölgesinde Filyos Çayının doğusunda kalan kısımda Türkiye Petrolleri için yer tahsisini aldık. Orası bir endüstri bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın kontrolünde. Çalışmalar eş zamanlı olarak yürüyor. 2023’e gazın kıyıya ulaşmasını sağlamış olacağız” diye konuştu.

20-30 kalem iş çıkacak

Gazın kıyıya çıkarılması için hem yurt içinden hem de yurt dışından firmalarla çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Dönmez şöyle dedi:

“Sakarya gaz sahasında 30-40 arasında kuyu daha açacağız. En az iki tane boru hattıyla gazı kıyaya getireceğiz. Kıyıda terminal başta olmak üzere yapılacak işler var, bunların şu anda bütçeleri hazırlık aşamasında. Dolayısıyla, burada en az belki 20-30 kalem iş çıkacak. TPAO’nun Türkiye’de bugüne kadar tek sahada yaptığı en büyük yatırımdan daha fazla bir yatırım söz konusu olacak.”

10 bin km’lik alanda tarama

Bakan Dönmez, Karadeniz’de deniz yetki alanının 250 kilometrekarelik kısmında sismik çalışmaların tamamlandığını belirterek, “Şu an sondaj kuyularını biz oralarda yoğunlaştırıyoruz. Deniz yetki alanımız içerisinde yer alan ve daha önce sismiği yapılmamış yaklaşık 10 bin kilometrekarelik bir alan var. Şu anda üç boyutlu sismik çalışmaları devam ediyor” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl içerisinde potansiyel gördükleri sahalardan bir tanesinde keşif amaçlı yeni bir sondaj kuyusu açmayı hedeflediklerini belirtti. Daha önce açıklanan yaklaşık 400 milyar metreküplük rezerv rakamında aşağı ya da yukarı yönlü birtakım revizyonlar olabileceğini anlatan Bakan Dönmez “Ama artık o, mevcut, bilinen sahanın üreteceği miktar. Bu sahanın dışında kalan yerlerde keşif amaçlı sondajlar yaptığımızda yeni rezervler bulursak onlar bizim için yeni rezerv, yeni keşif anlamına gelecek” diye konuştu.

Kanuni ve Fatih Karadeniz’de olacak

Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in verdiği bilgiye göre MTA Oruç Reis Sismik Arama Gemisi Antalya açıklarında üç boyutlu sismik çalışmalarına devam ediyor. Şu anda Mersin Taşucu’nda bulunan Yavuz Sondaj gemisi, Barbaros Hayrettin Paşa’dan ve MTA’dan gelecek üç boyutlu veriler ışığındı belirlenecek yeni sondaj yerine gidecek.

Kanuni sondaj gemisinin Filyos Limanı’ndaki son kontrollerinin yapıldığını anlatan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “Nisanda ilk görev yerine gitmesini hedefliyoruz. Sonrasında da Kanuni ve Fatih gemisi birlikte Karadeniz’de birisinin açtığı kuyuları öbürü arkadan gelip tamamlayacak şekilde, üretime hazırlama kapsamında ilerleyecekler” dedi.

Yerli gaz ulusal şebekeye Sakarya’dan bağlanacak

Canan SAKARYA

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, TBMM KİT Komisyonunda kurumun faaliyetleri hakkında bilgi aktardı. Özcan, Karadeniz gazında BOTAŞ’ın sorumluluğunun ağırlıklı olarak karada başladığını söyledi. Filyos’ta işlenecek Karadeniz gazını ulusal şebekeye bağlayacak yaklaşık 210 kilometrelik boru hattı için mühendislik çalışmalarına başladıklarını anlatan Özcan, “Doğal gaz iletim sistemimizin hidrolik akış açısından en uygun bağlantı noktası Sakarya. Yaptığımız ön çalışmalarda 48 inçlik boru hattı görünüyor. 2023’ün Ocak ayına kadar sorumluluğumuzu yerine getirmek için çalışmalarımıza start verdik” dedi. Burhan Özcan, deniz tarafında ise platform ve platformdan karaya kadarki kısımda yaklaşık 155-160 kilometre civarında bir deniz altı doğal gaz hattı yapılacağını kaydetti. Burhan Özcan, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi’nde 2023 yılında 5,4 milyar metreküplük depolama ve günlük 80 milyon metreküplük gaz verme kapasitesine ulaşılacağını anlattı. Tesislerde 2020 yılında 3 milyar 140 milyon metreküplük kapasiteye ulaşıldığını kaydeden Özcan, 4.6 milyar metreküplük kapasiteye ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.