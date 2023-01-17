Karadeniz gazında boru hattı tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Gerçekler gün gibi ortadayken, güneş balçıkla sıvanmaz. İşte Karadeniz gazını evlerimize getirecek boru hattı..." ifadesini de kullandı.

Ölçüm istasyonu ve 36 kilometrelik hat zamanında tamamlandı

Karadeniz gazını Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’nden alıp ulusal sisteme aktaracak ölçüm istasyonu ve 36 kilometrelik boru hattı BOTAŞ tarafından zamanında tamamlandı.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlığının büyük oranda azaltacak yerli gazda artık geri sayım başladı. Mart 2023’te ulusal sisteme bağlanacak yerli gazda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 10 bin kişinin ter döktüğü projede aynı anda birden fazla alanda ilerleme kaydediliyor.

Hem denizde hem de karada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen çalışmaların yanında Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ekipleri de gazı ulusal sisteme bağlamak için hazır.

Öte yandan, Karadeniz gazını işleme tesisinden alıp evlere taşıyacak hattın tamamlandığını duyuran BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

Günlük 50 milyon metreküp kapasiteli ölçüm istasyonu hazır

Yerli gaz denizin 170 kilometre açığından özel borularla Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ne geldikten sonra burada birtakım işlemlere tabi tutulacak. Buradaki işlemler TPAO tarafından yürütülecek. Ardından Karadeniz gazı ulusal sisteme bağlanmak için BOTAŞ’a iletilecek. BOTAŞ’ta test edilecek gaz sonrasında da evlere teslim edilmek üzere boru hattına iletilecek.

Yerli gazın uğrayacağı ilk nokta ölçüm istasyonu. İlk etapta günlük 10 milyon metreküp gaz aktarımı yapılacak olsa da ekipler yarını da düşünerek Filyos Doğal Gaz Ölçüm İstasyonu’nu günlük 50 milyon metreküp kapasiteli olarak tasarladı.

Yaklaşık 1 yıl gibi kısa sürede sona eren çalışmalar kapsamında ölçüm istasyonu test işlemleri için hazır hale geldi.

BOTAŞ, projeyi sorunsuz olarak bitirdi

Karadeniz’in coğrafi yapısından kaynaklı olarak dereler ve dağlar boru hattı seriminde zorluk olarak göze çarpsa da bu alanda yeterince tecrübe ve birikime sahip BOTAŞ, projeyi sorunsuz olarak bitirdi.

Yerli gazı ulusal sisteme bağlamak için ilk etapta 36 kilometrelik boru hattı seriminde ekipler özel geçiş uygulamalarını devreye aldı. Dünyada ilk defa otomatik kaynak makinesi bu kadar kısa bir hat için kullanıldı. Maliyetinden dolayı daha çok uzun hatlarda tercih edilen otomatik kaynak makinesi “sıfır hata” için bu projede yer aldı.

Proje kapsamında yol, dere, enerji nakil hatları gibi 87 nokta özel geçiş uygulaması yapıldı. Bu uygulama toplam boru hattının yüzde 10’unu oluşturdu.

200 metrelik Filyos Nehrine kritik geçiş

Bunların yanında yerleşim yerlerinde de özel geçişler yapıldı. Ekiplerin zorlayan en önemli faktörlerden birisi de eğim oldu. Yüzde 65’lik kısmı yüksek eğimli arazinden oluşan boru hattı güzergahında kimi zaman özel ekipmanlar kullanıldı.

Bir diğer zorluk ise Filyos Nehri oldu. Zaman zaman yüksek debide akan ve önüne gelen her şeyi akıntıya katan nehirden ekipler 200 metre boru hattı geçirdi. Ayrıca nehir geçişi sırasında bataklık olarak tabir edilen bir nokta da kurutuldu. Tüm bu çalışmaların sonucu hem ölçüm istasyonu hem de boru hattı yerli gaz için martı beklemeye başladı.