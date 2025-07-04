Karadeniz gazının 2028'de 16 milyon haneye ulaşması bekleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyareti sonrası düzenlenen toplantıda bazı açıklamalarda bulundu.

6 Şubat Depremleri sonrası ilde enerji altyapısının hızla yenilendiğini ifade eden Bakan Bayraktar, Malatya'ya yapılacak enerji yatırımlarında pozitif ayrımcılık uygulanacağını belirtti.

Karadeniz gazının 4 milyon haneye ulaştığını da hatırlatan Bakan Bayraktar, bu sayının 2028 yılında 16 milyona çıkacağını ifade etti.

"Doğalgaz taleplerimiz devam ediyor"

Bakan Bayraktar, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’nın yeniden ayağa kaldırılması sürecinde enerji altyapısının öncelikli alanlardan biri olduğunu belirtti.

Toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, Malatya, Hatay’dan sonra fiziki anlamda en ağır hasarı alan ikinci il olduğunu kaydetti. 100 bin konutun ihalesi tamamlandığını ifade eden Er, "Ancak başta doğalgaz olmak üzere bazı altyapı sorunlarımız sürüyor" dedi.

Başkan Er, özellikle doğalgaz erişimi konusunda Malatya’nın pozitif ayrımcılığa ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Kentimiz büyüdü, yeni konut alanları oluştu. Bu alanlara doğalgaz ve elektrik altyapısı yetişmekte zorlanıyor. Battalgazi ve Yeşilyurt gibi mahalleler ile kırsaldan merkeze bağlanan yerleşim alanlarında doğalgaz taleplerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Malatya'ya pozitif ayrımcılık yapılacak"

Deprem sonrası enerji altyapısının hızlı yenilendiğini ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, "Yeni yapılan konutlara doğalgaz ve elektrik ulaştırmak birinci önceliğimiz oldu. Elbette bu süreçte bazı bölgelerde gecikmeler yaşanmış olabilir. Bugün sahada yerinde inceleme yapıyoruz. Valimiz, belediye başkanımız ve milletvekillerimiz her an sahadan bilgi aktarıyor. Biz de buna göre planlamalarımızı yapıyoruz" dedi.

Bayraktar, Malatya’da yapılacak enerji yatırımlarında pozitif ayrımcılık uygulanacağını belirterek, "Güneş enerjisi santralleri ve elektrik altyapısında belediyelerimize öncelik vereceğiz. Bu konuları bugün değerlendireceğiz" dedi.

"2028’de ise 16 milyon haneye çıkaracağız"

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda önemli mesafe kat ettiğini ifade eden Bakan Bayraktar, Karadeniz gazıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Karadeniz’de Sakarya gaz sahasında günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretiyoruz. Bugün itibarıyla 4 milyon hanemiz bu gazı kullanıyor. 2026’da bu sayıyı 8 milyona, 2028’de ise 16 milyon haneye çıkaracağız. Yaklaşık 21,8 milyon konutun yüzde 70’i kendi gazımızla ısınacak."

'Enerjide bağımsız Türkiye' vurgusu

Enerji ithalatına yılda 90 milyar doların üzerinde kaynak harcandığını belirten Bayraktar, "Kendi doğal gazımızı ve petrolümüzü üreterek bu yükü azaltacağız. Şırnak Gabar’da Türkiye’nin en kaliteli petrolünü üretmeye başladık. Akkuyu’da nükleer santral projemiz ilerliyor. Enerjide bağımsız Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Sosyal enerji destekleri hakkında da bilgi veren Bayraktar, "2023’te yaklaşık 900 milyar lira enerji desteği sağladık. Bu yıl rakam 700 milyar liraya yaklaştı. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşan daha adil bir destek sistemi kuruyoruz" ifadelerini kullandı.