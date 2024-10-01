Karbonda yüzde 10 yenilenebilirde yüzde 80 hedefiyle çalışacak
Sürdürülebilirlik yol haritasını 2021 yılında çizen ve bu yıl çalışmalara odaklanan Liberty Hotels, 2026 yılına kadar karbon salımını 2021 yılına kıyasla yüzde 10 azaltmayı hedefliyor.
Başak Nur GÖKÇAM
Küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 11’i turizm faaliyetleri sonucu gerçekleşiyor. Yapılan tahminlere göre 2050 yılında bu oranın iki katına yani yüzde 22’ye çıkacağı tahmin ediliyor.
Tahmin edilen bu oranlar turizm sektöründe çalışmakta olan kurum ve kuruluşlara, emisyon azaltımı hedeflerine ulaşabilmek adına büyük sorumluluk düştüğünü gösteriyor. Sürdürülebilirlik yol haritasını 2021 yılında çizen ve bu yıl itibarıyla çalışmalarının odağına sürdürülebilirliğini alan Liberty Hotels & Resort Grubu, 2026 yılına kadar toplam karbon salımını 2021 yılına kıyasla yüzde 10 azaltmayı hedeflediğini duyurdu.
2024 yılı sürdürülebilirlik bütçelerinin büyük kısmını karbon ayak izini azaltma amacıyla enerji verimliliği projelerine ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirdiklerini söyleyen Liberty Hotels & Resorts Grup Kalite ve Sürdürülebilirlik Müdürü Yalçın Turan, “Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimiz, sürdürülebilir tedarik zincirimiz, atık yönetimi ve geri dönüşüm programlarımızı da genişletmek üzere planlamamızı sürdürüyoruz” dedi.
Turizm sektörünün çevresel ve kültürel miras üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için sürdürülebilir turizmin getirdiği sorumlulukların bilinciyle çalıştıklarını belirten Turan, “Çevre ve iklim krizi başlıkları sürdürülebilirlik anlayışımızda en önemli gündem maddelerimiz arasında yer alırken, toplum, cinsiyet eşitliği, kültürel ve sosyal mirasın korunması, yerel halka ekonomik ve sosyal olarak fayda sağlama konuları üzerinde de çalışıyoruz. Buna bağlı olarak atık yönetimi, verimli kaynak kullanımı, karbon salınımlarının azaltımı, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji de odaklandığımız konuları oluşturuyor” dedi.
Yıllık yüzde 7 enerji tasarrufu sağlandı
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yaptıkları yatırımlara ilişkin de bilgi veren Liberty Hotels & Resorts Grup Kalite ve Sürdürülebilirlik Müdürü Yalçın Turan, “Grubumuz bugüne kadar tüm çalışmalar doğrultusunda ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gerekliliği çerçevesinde enerji referans çizgileri hesaplamasına göre yıllık yüzde 7 enerji tüketim değeri azaltımı elde etti.
Gerçekleştireceğimiz yatırımlarla uzun vadede yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 80’ini kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerji ile karşılamayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik politikalarımızın sonuçlarını ölçümlüyoruz. Bu kapsamda çevresel etkileri azaltmak amacıyla enerji ve su tüketiminde yaklaşık yüzde 5 seviyelerinde azalma, atık miktarında yüzde 10’e varan düşüş ve geri dönüşüm oranlarında da yüzde 20 seviyesinde artış sağladık” dedi.