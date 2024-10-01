Karbonda yüzde 10 yenilenebilirde yüzde 80 hedefiyle çalışacak

Başak Nur GÖKÇAM

Küresel sera gazı emis­yonlarının yüzde 11’i turizm faaliyetleri sonucu gerçekleşiyor. Yapı­lan tahminlere göre 2050 yı­lında bu oranın iki katına ya­ni yüzde 22’ye çıkacağı tah­min ediliyor.

Tahmin edilen bu oranlar turizm sektöründe çalışmakta olan kurum ve ku­ruluşlara, emisyon azaltımı hedeflerine ulaşabilmek adı­na büyük sorumluluk düştü­ğünü gösteriyor. Sürdürüle­bilirlik yol haritasını 2021 yı­lında çizen ve bu yıl itibarıyla çalışmalarının odağına sür­dürülebilirliğini alan Liberty Hotels & Resort Grubu, 2026 yılına kadar toplam karbon salımını 2021 yılına kıyasla yüzde 10 azaltmayı hedefle­diğini duyurdu.

2024 yılı sür­dürülebilirlik bütçelerinin büyük kısmını karbon ayak izini azaltma amacıyla enerji verimliliği projelerine ve ye­nilenebilir enerji kaynakları­na yönlendirdiklerini söyle­yen Liberty Hotels & Resorts Grup Kalite ve Sürdürülebi­lirlik Müdürü Yalçın Turan, “Aynı zamanda sosyal sorum­luluk projelerimiz, sürdürü­lebilir tedarik zincirimiz, atık yönetimi ve geri dönüşüm programlarımızı da genişlet­mek üzere planlamamızı sür­dürüyoruz” dedi.

Turizm sektörünün çevre­sel ve kültürel miras üzerin­deki olumsuz etkilerini en aza indirmek için sürdürülebi­lir turizmin getirdiği sorum­lulukların bilinciyle çalıştık­larını belirten Turan, “Çevre ve iklim krizi başlıkları sürdü­rülebilirlik anlayışımızda en önemli gündem maddelerimiz arasında yer alırken, toplum, cinsiyet eşitliği, kültürel ve sosyal mirasın korunması, ye­rel halka ekonomik ve sosyal olarak fayda sağlama konula­rı üzerinde de çalışıyoruz. Bu­na bağlı olarak atık yönetimi, verimli kaynak kullanımı, kar­bon salınımlarının azaltımı, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji de odaklandığımız ko­nuları oluşturuyor” dedi.

Yıllık yüzde 7 enerji tasarrufu sağlandı

Yenile­nebilir enerji kaynak­larına yönelik yaptık­ları ya­tırımlara ilişkin de bilgi veren Liberty Hotels & Resorts Grup Kalite ve Sürdürülebilirlik Müdürü Yalçın Turan, “Grubumuz bugüne kadar tüm çalış­malar doğrultusunda ISO 50001 Enerji Yönetim Sis­temi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereklili­ği çerçevesinde enerji re­ferans çizgileri hesapla­masına göre yıllık yüzde 7 enerji tüketim değeri azal­tımı elde etti.

Gerçekleş­tireceğimiz yatırımlarla uzun vadede yıllık elekt­rik tüketiminin yaklaşık yüzde 80’ini kendi üretti­ğimiz yenilenebilir enerji ile karşılamayı hedefliyo­ruz. Sürdürülebilirlik poli­tikalarımızın sonuçlarını ölçümlüyoruz. Bu kap­samda çevresel etkileri azaltmak amacıyla enerji ve su tüketiminde yakla­şık yüzde 5 seviyelerinde azalma, atık miktarında yüzde 10’e varan düşüş ve geri dönüşüm oranların­da da yüzde 20 seviyesin­de artış sağladık” dedi.