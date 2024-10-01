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Karbonda yüzde 10 yenilenebilirde yüzde 80 hedefiyle çalışacak

Sürdürülebilirlik yol haritasını 2021 yılında çizen ve bu yıl çalışmalara odaklanan Liberty Hotels, 2026 yılına kadar karbon salımını 2021 yılına kıyasla yüzde 10 azaltmayı hedefliyor.

Dünya Gazetesi
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Başak Nur GÖKÇAM

Küresel sera gazı emis­yonlarının yüzde 11’i turizm faaliyetleri sonucu gerçekleşiyor. Yapı­lan tahminlere göre 2050 yı­lında bu oranın iki katına ya­ni yüzde 22’ye çıkacağı tah­min ediliyor.

Tahmin edilen bu oranlar turizm sektöründe çalışmakta olan kurum ve ku­ruluşlara, emisyon azaltımı hedeflerine ulaşabilmek adı­na büyük sorumluluk düştü­ğünü gösteriyor. Sürdürüle­bilirlik yol haritasını 2021 yı­lında çizen ve bu yıl itibarıyla çalışmalarının odağına sür­dürülebilirliğini alan Liberty Hotels & Resort Grubu, 2026 yılına kadar toplam karbon salımını 2021 yılına kıyasla yüzde 10 azaltmayı hedefle­diğini duyurdu.

2024 yılı sür­dürülebilirlik bütçelerinin büyük kısmını karbon ayak izini azaltma amacıyla enerji verimliliği projelerine ve ye­nilenebilir enerji kaynakları­na yönlendirdiklerini söyle­yen Liberty Hotels & Resorts Grup Kalite ve Sürdürülebi­lirlik Müdürü Yalçın Turan, “Aynı zamanda sosyal sorum­luluk projelerimiz, sürdürü­lebilir tedarik zincirimiz, atık yönetimi ve geri dönüşüm programlarımızı da genişlet­mek üzere planlamamızı sür­dürüyoruz” dedi.

Turizm sektörünün çevre­sel ve kültürel miras üzerin­deki olumsuz etkilerini en aza indirmek için sürdürülebi­lir turizmin getirdiği sorum­lulukların bilinciyle çalıştık­larını belirten Turan, “Çevre ve iklim krizi başlıkları sürdü­rülebilirlik anlayışımızda en önemli gündem maddelerimiz arasında yer alırken, toplum, cinsiyet eşitliği, kültürel ve sosyal mirasın korunması, ye­rel halka ekonomik ve sosyal olarak fayda sağlama konula­rı üzerinde de çalışıyoruz. Bu­na bağlı olarak atık yönetimi, verimli kaynak kullanımı, kar­bon salınımlarının azaltımı, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji de odaklandığımız ko­nuları oluşturuyor” dedi.

Yıllık yüzde 7 enerji tasarrufu sağlandı

Yenile­nebilir enerji kaynak­larına yönelik yaptık­ları ya­tırımlara ilişkin de bilgi veren Liberty Hotels & Resorts Grup Kalite ve Sürdürülebilirlik Müdürü Yalçın Turan, “Grubumuz bugüne kadar tüm çalış­malar doğrultusunda ISO 50001 Enerji Yönetim Sis­temi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereklili­ği çerçevesinde enerji re­ferans çizgileri hesapla­masına göre yıllık yüzde 7 enerji tüketim değeri azal­tımı elde etti.

Gerçekleş­tireceğimiz yatırımlarla uzun vadede yıllık elekt­rik tüketiminin yaklaşık yüzde 80’ini kendi üretti­ğimiz yenilenebilir enerji ile karşılamayı hedefliyo­ruz. Sürdürülebilirlik poli­tikalarımızın sonuçlarını ölçümlüyoruz. Bu kap­samda çevresel etkileri azaltmak amacıyla enerji ve su tüketiminde yakla­şık yüzde 5 seviyelerinde azalma, atık miktarında yüzde 10’e varan düşüş ve geri dönüşüm oranların­da da yüzde 20 seviyesin­de artış sağladık” dedi.

 