Kastamonu Ticaret Borsası’nın tesisinde enerji GES’ten karşılanacak

18 Şubat 2020

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Güdümlü Proje Desteği kapsamında desteklenmeye hak kazanan Kastamonu Ticaret Borsası Ortak Kullanım Tesisi Güneş Paneli Kurulumu Projesi’nin sözleşmesi imzalandı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında KUZKA Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen imza törenine, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Dr. Serkan Genç, Kastamonu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sedat İşeri ve kurumun ilgili temsilcileri katıldı.

İki yıllık sürede bitirilmesi ön görülen projenin, tamamlanması ile birlikte ortak kullanım tesisinin verimliliğine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “Bu proje, ahşap ortak kullanım tesisinin sürdürülebilirliğine katkı sağlarken, gelir gider dengesi de artıya dönecek. Bundan dolayı güzel düşülmüş bir proje olarak görüyorum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

GES 2 yıl sonra aktif hale gelecek

Proje hakkında katılımcılara bilgiler veren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç de, “Kastamonu Ticaret Borsası’nın, Kastamonu OSB’de bir ortak kullanım tesisi bulunuyor. Ajansımız ve Ticaret Borsası’nın ortağı olduğu projeye güdümlü proje desteği sağlıyoruz. Bu proje kapsamında tesisin çatısına kurulacak 750 kWh saat kapasiteli güneş enerji panelleri ile ortak kullanım tesisinin enerji ihtiyacının tamamı karşılanacak. Yaklaşık 5 milyon TL bütçeli projeye Ajans olarak 3 milyon TL tutarında bir hibe desteği sağlayacağız. Projenin 2 yıl uygulama süresi içinde aktif hale gelmesini planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Proje tesisin tüm enerji ihtiyacını karşılayacak

2017 yılında faaliyete başlayan ortak kullanım tesisinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’na ‘Kastamonu Ticaret Borsası Ortak Kullanım Tesisi Güneş Paneli Kurulumu Projesi’ni sundukları bilgisini paylaşan Kastamonu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sedat İşeri, “Ajans da projeye ilgi göstererek destek sağladı. Büyük bir proje, büyük bir iş” diye konuştu.