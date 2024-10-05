Kazakistan halkı 'nükleer enerji kararı' için yarın sandık başına gidiyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2 Eylül’de Parlamento'nun yeni dönem yasama yılı açılışında halka hitabı sırasında, 6 Ekim’de ülkede nükleer enerji santralinin inşa edilmesine yönelik ulusal referandumun düzenleneceğini duyurmuştu. O nedenle Kazakistan halkı yarın, ülkede nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda kararını vermek için sandık başına gidecek.

Ülke genelinde kurulan toplam 10 bin 323 sandıkta oy verme işlemleri, yerel saatle 07.00’de başlayıp 20.00’ye kadar sürecek. Yurt dışında bulunan Kazakistan vatandaşları için 59 ülkedeki temsilciliklerde 74 sandık kuruldu. Referandumu Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere toplam 4 uluslararası örgütten 102, 75 ülkeden de 30 yabancı gözlemci yerinde takip edecek.

12 milyon 244 bin 683 seçmenin katılması beklenen referandumun resmi sonuçları, Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından referandumun yapıldığı tarihten sonraki 7 gün içinde açıklanacak.