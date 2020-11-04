Kearney: Hidrojen enerji dönüşümünde başrole aday

04 Kasım 2020

Kearney Enerji Dönüşümü Enstitüsü raporunda, küresel karbon emisyonundaki hızlı artışın sürdüğü uyarısına yer verilirken, insanlığın buna yönelik çözüm arayışlarına dikkat çekildi ve seçenekler arasında hidrojenin giderek daha çok öne çıktığına vurgu yapıldı.

İklim değişikliğinde kritik rol

Hidrojenin yüksek yoğunluklu bir enerji kaynağı olarak çok çeşitli formatlarda taşınıp depolanabildiğine dikkat çeken Kearney uzmanlarına göre bu kaynak, enerji dönüşümü ve iklim değişikliğinin durdurulmasında kritik rol oynayabilir. Küresel sera gazı salımının yüzde 65'inden sorumlu tutulan sektörlerin enerji ihtiyacının ağırlıklı bir bölümü hidrojen ile karşılanabilir. Kimya, demir-çelik, elektrik üretimi ve mobilite, hidrojenin gelecekte yoğun şekilde kullanılacağı alanlardan ilk akla gelenler.

Emisyonu yarıya düşürüyor

Kearney raporunda, hidrojen ve hidrojen teknolojilerinin gelecekte otobüs, ağır kamyon ve forkliftlerde de yaygın şekilde kullanılacağının altı çiziliyor. Sera gazı salımının büyük kısmının enerjinin üretimi ve taşınması ile sanayi, inşaat ve ulaştırmadan geldiğini belirten Kearney uzmanları, hidrojenin bu sektörlerde emisyonların yarı yarıya azaltılmasını sağlayabileceğini ifade ediyor.

Küresel talep 70 milyon ton

Kearney Enerji Dönüşümü Enstitüsü, hidrojenin yüksek gravimetrik enerji yoğunluğu, gaz, sıvı şeklinde depolanabilme veya başka moleküllere çevrilebilme gibi benzersiz kimyasal özelliklerinin bulunduğuna dikkat çekiyor. Küresel hidrojen talebinin şu anda 70 milyon ton olduğu bilgisini veren Enstitü, bu rakamın 2050 yılına kadar 540 milyon tona çıkabileceğini öngördü. Bu arada hidrojen şu anda ağırlıklı olarak petrol rafinajında, amonyak ve gübre üretiminde kullanılıyor.

Çoğu fosil yakıttan üretiliyor

Kearney Enerji Dönüşümü Enstitüsü uzmanlarına göre mevcut hidrojen üretiminin büyük kısmı fosil yakıtlardan sağlanıyor. Fosil yakıtlardan kaynaklardan üretilen kahverengi hidrojen, yenilenebilir kaynaklardan üretilen yeşil hidrojen veya karbon filtreli fosil kaynaklardan elde edilen mavi hidrojenden daha ucuz. Halen kahverengi hidrojenin maliyeti kilogram başına 90 cent ile 2.1 dolar arasında değişirken bu tutar, mavi hidrojende 1.5-2.5 dolara, yeşil hidrojende ise 2.5-9.5 dolara yükseliyor. Ancak farklı kaynaklardan elde edilen hidrojen maliyetleri arasındaki farkın 2030 yılına kadar kapanacağı öngörülüyor.

Ulaştırmaya hidrojen desteği

Birçok ülke özellikle ulaştırmada hidrojen kullanımın yaygınlaştırılmasına yönelik önlemler almış durumda. Avrupa Birliği (AB), hidrojene yönelik yasal engellerin ortadan kaldırılması için "Hidrojen Avrupa" insiyatifini oluşturdu. Birliğin amacı, enerji santralleri, ısınma, mobilite ve sanayide hidrojen kullanımının yaygınlaştırılması. ABD'de de federal ve eyaletler düzeyinde hidrojenin yaygınlaştırılmasına yönelik 280 farklı teşvik programı yürütülüyor. Kearney uzmanlarına göre, hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik devlet destekleri de sürmeli.

Türkiye: Hidrojen-doğalgaz bileşimi

Hidrojen kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışma yürütülen ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, doğalgaza belli oranda hidrojen karıştırılmasına yönelik test çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu çalışmalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun gözetim ve desteğiyle, Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) tarafından yürütülüyor. İlk etapta şebeke gazına yüzde 5 oranında hidrojen katılması söz konusu. GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, bu oranın yüzde 10'a yükseltileceğini söylüyor. Doğalgaza yüzde 10 hidrojen katılması halinde bu yıllık gaz talebinin yaklaşık 5 milyar metreküp azalmasın anlamına gelir. Türkiye'deki bu çalışmaların sonuçları, ülke dışından, özellikle Avrupa'daki enerji otoriteleri tarafından da merakla bekleniyor" dedi.