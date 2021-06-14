Keban HES’te üçüncü yerli türbin de devrede

Mehmet KARA

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalar çeşitli alanlarda devam ediyor. Bir yandan petrol ve doğalgaz gibi yerli fosil kaynaklar bulmaya yönelik çabalar yoğunlaşırken bir yandan da özel şirketler yerli enerji ekipmanı üretimi yapmaları ya da yerli üretimi arttırmaları yönünde teşvik ediliyor. Kamu şirketleri ve işletmeleri de enerjide yerlilik konusundaki hassasiyete dayalı çabaların yoğunlaştığı yerler arasında.

Üç yılda üç türbin yenilendi

Türkiye’nin kamu elektrik şirketi Elektrik Üretim Anonim Şirketi EÜAŞ, portföyündeki en büyük elektrik üretim tesislerinden Keban Hidroelektrik Santrali’ni modernize ediyor. Sekiz üniteden oluşan Keban HES’in türbinleri yerli imkanlarla geliştirilen yenileri ile değiştiriliyor. Daha önce Keban HES’teki sekiz türbinden ikisini yeni geliştirilen yerli türbin ile değiştiren EÜAŞ, son olarak santralin üçüncü türbinini de yeniledi.

35 milyon dolarlık tasarruf

EÜAŞ yetkililerinin verdiği bilgiye göre her biri 12 milyon dolar bedelle ithal edilebilen jeneratörler yerli imkânlar ve Türk mühendisler eliyle 250 bin dolara üretildi. Böylece Türkiye, üretilen üç yerli jeneratör sayesinde 36 milyon dolarlık ithalat faturasından da kurtulmuş oldu.

Yüzde 10 verim artışı

Şirket yetkililerinin verdiği bilgiye göre EÜAŞ’ın Keban HES’te kullandığı yerli jeneratörler yüksek teknolojiye sahip. Bu yerli jeneratörlerle ünite başına yaklaşık yüzde 10’lara varan verimlilik artışı da sağlanıyor. Böylece yerli teknolojiyle daha ucuza ve daha fazla elektrik üretim imkanı yaratılmış oldu.

Dördüncü yeni jeneratör yolda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Keban HES’in jeneratör yenileme çalışmalarına dair yaptığı değerlendirmede, ilk jeneratörden elde edilen bilgi ve tecrübeyle sonrakilerin çok daha hızlı yenilenebildiğini ifade etti. Buna göre bundan sonra Keban HES’e monte edilecek yeni yerli jeneratörlerin her biri dört ayda tamamlanabilecek. Keban HES’te dördüncü jeneratörün üretimine de başlandı.

Keban HES yılda 5.5 milyar kWh elektrik üretiyor

Keban Hidroelektrik Santrali 1974’te elektrik üretimine başladı. Keban HES’teki jeneratör sayısı 1983 yılında sekize yükseldi. Yıllık 6.6 milyar kilovatsaat üretim kapasitesine sahip Keban’da 2020’de 5.5 milyar kWh elektrik üretildi. Keban HES’in üretimi ile yaklaşık 1 milyon 800 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor. Türkiye’nin en büyük üçüncü hidroelektrik santrali unvanına sahip Keban’da 290 kişi istihdam ediliyor.

Keban HES’in gücü 180 MW yükselecek

Keban Hidroelektrik Santrali’ndeki türbin değişiklikleri, tesislerin toplam kurulu gücünü de arttırıyor. Keban HES’in daha önceki üçüncü jeneratörü 150 MW kurulu güce sahipken yenisi 175 MW kapasiteli olarak üretilip monte edildi. EÜAŞ tarafından işletilen santrallerdeki yerlileştirme tamamlandığında toplam 180 MW’lik kapasite artışı elde edilmiş olacak. EÜAŞ’a ait başka HES’lerdeki jeneratörlerin de ihtiyaç halinde yenilenmesi hedefleniyor.