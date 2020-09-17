"Kısıntılara uyum hayır işi değildir"

17 Eylül 2020

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Müttefiklerinin (OPEC+) üretim kısıntılarına dahil olan tüm katılımcıların kısıntılara tam uyum gösterme konusunda başarıya ulaşmaları gerektiğini söyleyen Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, üretim fazlası olan ülkelerin oluşan fazlayı telafi etmek adına daha fazla kısıntıya gitmesi gerektiğini söyledi.

OPEC+'ın Bakanlar Düzeyinde Ortak İzleme Komitesi (JMMC) toplantısında konuşan bin Selman, "Kısıntılara uyum bir hayır işi değil, bu her üyemizin fayda ve kazancını artırmaya yönelik ortak bir çalışma" dedi.

Fazla üretim taktiğine başvuranların her zaman başarısız olduğunu hatırlatan bin Selman ekledi, "Telafi çalışmalarını sene sonundan önce uygulamaya koyarak hızla arkamızda bırakmalıyız."