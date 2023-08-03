Kocaeli'de ‘enerji verimliliği’ protokolü imzalandı

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “yapılan enerji verimliliği iş birliğiyle İSU Genel Müdürlüğünün yıllık enerji tüketiminden yüzde 15 tasarruf sağlayarak yaklaşık 75 milyon TL kaynak sağlayacağız” dedi.

Büyükakın, “Enerji verimliliğinde rekabet üstünlüğü sağlayan ülkeler, ekonominin diğer alanlarında da ciddi başarı elde ediyor.” ifadesini kullandı. KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Cantürk, Türkiye’de enerjinin yüzde 70’lik kısmının ithal edildiğini ifade etti. Cantürk, “2033 yılına kadar 33 milyar TL tasarruf edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda İSU Genel Müdürlüğü ile protokol imzalıyoruz” açıklamasını yaptı.