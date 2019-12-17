Kolen Elektrik, 2020 yılı için hedef büyüttü

17 Aralık 2019

Erkan ÇAKAN

Döviz fiyatlarındaki artışa rağmen yüksek büyümelerini sürdürdüklerini belirten Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, 2019’da 1 milyar 700 milyon kilowattsaat enerjiyi abonelerine sunacaklarını söyledi. Kaya Uğur Karayurt, "Abonelerimize sunduğumuz hizmetin kalitesi, oluşan karşılıklı güven sayesinde yılı başarıyla bitireceğiz. 2019’u yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme performansı ile kapatmaya hazırlanıyoruz. Grubumuz iştirakleri üretim yapısının daha da güçlenerek, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan kurulu gücü 1.200 megawatta yaklaştı" dedi.

Elektrik piyasasının serbestleşmesiyle birlikte gerçekleştirdiği teknolojik açılımlarla sektöre ilkleri kazandıran Kolen Elektrik, abonelerine sunduğu çözüm ortaklığıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Tüketicilerin taleplerini en iyi şekilde karşılamaya çalıştıklarını belirten Uğur Karayurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sektörde yapmaya çalıştığımız ilkler aracılığıyla abonelerimiz, günün 24 saati istedikleri an kendilerinin hizmetine sunduğumuz danışmanlarına Whatsapp üzerinden ulaşabiliyor. Cep telefonundan elektrik faturasının fotoğrafını faturaniyolla.com adlı mobil servise gönderen aboneler, kendileri açısından avantaj olabilecek her detayı öğrenme şansına sahip olabiliyor. Onlara sunduğumuz cazip paketlerden haberdar oluyor. 2020 yılında yeni uygulamalarımız olacak."

Toplam kurulu gücün yüzde 48'i yenilenebilir enerjiden oluşuyor

Enerji piyasasında yerli ve yenilenebilir enerji kaynağı yatırımlarında çok önemli adımlar atıldığını kaydeden Uğur Karayurt, “Yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi, 2019'un ilk 10 ayında yüzde 64’e yükseldi. Yenilenebilir enerjinin payı ise yüzde 46. Türkiye'nin toplam kurulu gücünün de yüzde 48'i yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Bu oranın giderek daha da artacağını önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz” diye belirtti. Sektörde 2020 yılında yenilenebilir enerjiye yönelik önemli gelişmeler yaşanacağını vurgulayan Karayurt, bu yönde atılacak adımların kritik olduğunu vurguladı.

Sanayicilerin SKTT ile 'elektriği yüzde 20 daha uygun' alabilecek

Şirketin yılsonu bilançosunun ve yeni hedeflerinin aktarıldığı basın toplantısında konuşan Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, sektöre ilişkin değerlendirmede bulundu. 1 Ocak itibarıyla Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) limitinin 7 milyon kilovatsaate düşeceğini belirten Karayurt, "Sanayicilerin SKTT ile 'elektriği yüzde 20 daha uygun' alabileceğini söyledi. Gelecek yıl SKTT limitinin düşmesinin de gelecek dönem için olumlu bir gelişme olacağını söyleyen Karayurt, şöyle devam etti: "SKTT limiti 1 Ocak itibarıyla 7 milyon kilovatsaate düşecek. SKTT'deki düşüş hedef abone sayısında artış sağlayacak. Sektörde gelecek dönemde rekabetin artacak ve bu rekabet ortamının da fiyat avantajı sağlayacak."