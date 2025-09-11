Komşulara yeni hat kurulacak yenilebilir enerji odakta olacak

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında Tür­kiye’nin enerji arz güven­liğini artırmak amacıyla “yerli ve yenilenebilir” odaklı strateji güçlendirilecek.

2026-2028 dönemini kapsa­yan yeni OVP’ye göre, yenile­nebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılacak, ithal kaynaklara bağımlılık azaltıla­cak ve yerli ürün kullanım şar­tı içerecek şekilde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projeleri hayata geçirilecek.

Bu kapsamda, deniz üstü rüz­gar enerjisi potansiyelinin de­ğerlendirilmesine yönelik ça­lışmalar yürütülecek. Kesinti­li kaynaklar olan rüzgar enerjisi santrali (RES) ve güneş enerjisi santrali (GES) üretimlerinin iz­lenmesi ve doğru üretim tahmini amacıyla sistemler geliştirilerek bu kaynakların etkin kullanımı sağlanacak, sistem güvenliği için elektrik depolama kapasitesi ar­tırılacak.

Elektrik iletim ve dağıtım şe­beke altyapısı, esneklik ihtiyaç­ları gözetilerek yeni teknoloji­lerle güçlendirilecek, komşu ül­kelerle yeni elektrik hatları tesis edilecek, şebeke altyapısı sis­temin güvenliğini ve bölgelerin arz-talep durumlarını gözetecek şekilde geliştirilecek.

Enerji verimliliği ve talep yönetimi teşvik edilecek

Enerji tüketiminin yüksek olduğu sektörler başta olmak üzere enerji verimliliği yatırım­ları desteklenecek. Talep taraflı katılım mekanizması ile enerji­nin verimli kullanımı teşvik edi­lecek.

Hidrojen değer zincirinde teknoloji sağlayıcısı konumu­na ulaşmak için AR-GE ve ye­nilik faaliyetleri desteklenecek. Mevcut ve yeni serbest bölge­lerde yenilenebilir enerji kulla­nımı artırılarak yeşil ve döngü­sel ekonomiye katkı sağlanacak. Türkiye’nin bölgesel enerji tica­ret merkezi olmasına yönelik ça­lışmalar da sürdürülecek.

Yerli bazlı yük santrallerde elektrik üretiminde kullanılan kaynakların üretim portföyün­deki oranının artırılması için mevcut ve yeni tesisler teşvik edilecek. Petrol, doğal gaz ve ma­den kaynaklarına yönelik arama ve üretim çalışmaları yurt içi ve yurt dışında artırılarak rezervler ekonomiye kazandırılacak.

Yatırım güvencesi sağlanacak

Nükleer teknolojiler strateji­si ve eylem planı hazırlanacak, nükleer enerji elektrik üretim portföyüne dahil edilecek, ka­pasite artırılacak ve yerli ekip­man kullanımı teşvik edilecek. Radyoaktif ham madde, metalik maden, nadir toprak element­leri ve endüstriyel ham madde­lerin potansiyel rezerv alanları belirlenecek. Yurt içi ve yurt dı­şı maden ve jeotermal kaynakla­rın uluslararası standartlarda ve sürdürülebilir madencilik poli­tikaları çerçevesinde aranarak ekonomiye kazandırılması sağ­lanacak.

Madencilik sektöründe AR-GE’ye dayalı yerli teknoloji ve ürün geliştirilmesi çalışmaları yapılacak, katma değeri yüksek bor ürünlerinin üretim ve satış miktarı artırılacak, nadir toprak elementleri ve lityum karbona­tın ekonomiye kazandırılması sağlanacak.

Enerji ve madencilik faaliyet­lerinde yatırım güvencesinin sağlanmasına yönelik ikincil mevzuat hazırlanacak.

Birol: Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Türkiye’nin elektrik kullanımının çok hızlı arttığını ve artmaya devam edeceğini bunun, Türkiye’nin modernleştiğini, ekonomisinin büyüdüğünü ve ülkenin şehirleştiğini gösteren bir durum olduğunu kaydetti. Türkiye’nin artan elektrik talebini nasıl karşılayacağının önemli bir soru işareti olduğunu ifade eden Fatih Birol, şunları kaydetti:

“Yenilenebilir enerjimiz çok fazla var, bunu daha da fazla kullanabiliriz ama her zaman dediğim gibi nükleer enerjinin Türkiye için olmazsa olmaz bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Şu anda bir nükleer santral üzerine çalışmalar devam ediyor. Ancak Türkiye’nin başka ülkelerle çeşitlendirerek yeni nükleer santral yapması hem geleneksel nükleer santral hem de küçük (nükleer) modüler reaktörler yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, Türkiye’nin hem enerji bağımsızlığını hem de bölgede ve dünyadaki ağırlığını artıracaktır” dedi.

BOTAŞ’tan 6 şirketle LNG anlaşması

BOTAŞ, ABD’li Cheniere, Hartree, Shell, ENI, Oman ve BP ile LNG alımı anlaşması imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın NSosyal hesabından yaptığı paylaşıma göre, LNG üreticisi Cheniere ile 1,2 milyar metreküplük LNG tedarikini kapsayan bir anlaşmaya imza atıldı. BOTAŞ, Hartree ile toplam 600 milyon metreküp hacminde ve 2 yıla yayılan LNG tedarikini kapsayan bir anlaşmaya yaptı.

Shell ile de 3 yıl süreyle geçerli olacak ve toplamda 2,4 milyar metreküplük LNG alımını içeren anlaşma yapıldı. BOTAŞ ENI ile 3 yıl süreyle geçerli olacak ve yıllık 500 milyon metreküp LNG tedarikini içeren yeni bir anlaşmayı imzaladı. BOTAŞ ile Oman LNG arasında iş işbirliğini derinleşecek yeni bir anlaşma yapıldı.

Anlaşması ile Umman’daki LNG üretim kapasitesinin artırılması, FSRU ve LNG taşıma gemileriyle iş birliklerinin geliştirilmesi ve ilave LNG alım seçeneklerinin değerlendirilmesi hedefleniyor. BOTAŞ ayrıca BP ile 3 yıl süreyle geçerli olacak bir LNG alım anlaşmasına imza attı. Buna göre, yıllık yaklaşık 1,6 milyar metreküp, toplamda ise 4,8 milyar metreküp LNG Türkiye’ye teslim edilecek.