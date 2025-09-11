Komşulara yeni hat kurulacak yenilebilir enerji odakta olacak
Yeni OVP'ye göre, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılacak, ithalata bağımlılık azaltılacak. iletim ve dağıtım şebeke altyapısı yeni güçlendirilecek, komşu ülkelerle yeni hatlar tesis edilecek. Nükleer teknolojiler stratejisi ve eylem planı da hazırlanacak.
Yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında Türkiye’nin enerji arz güvenliğini artırmak amacıyla “yerli ve yenilenebilir” odaklı strateji güçlendirilecek.
2026-2028 dönemini kapsayan yeni OVP’ye göre, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılacak, ithal kaynaklara bağımlılık azaltılacak ve yerli ürün kullanım şartı içerecek şekilde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projeleri hayata geçirilecek.
Bu kapsamda, deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Kesintili kaynaklar olan rüzgar enerjisi santrali (RES) ve güneş enerjisi santrali (GES) üretimlerinin izlenmesi ve doğru üretim tahmini amacıyla sistemler geliştirilerek bu kaynakların etkin kullanımı sağlanacak, sistem güvenliği için elektrik depolama kapasitesi artırılacak.
Elektrik iletim ve dağıtım şebeke altyapısı, esneklik ihtiyaçları gözetilerek yeni teknolojilerle güçlendirilecek, komşu ülkelerle yeni elektrik hatları tesis edilecek, şebeke altyapısı sistemin güvenliğini ve bölgelerin arz-talep durumlarını gözetecek şekilde geliştirilecek.
Enerji verimliliği ve talep yönetimi teşvik edilecek
Enerji tüketiminin yüksek olduğu sektörler başta olmak üzere enerji verimliliği yatırımları desteklenecek. Talep taraflı katılım mekanizması ile enerjinin verimli kullanımı teşvik edilecek.
Hidrojen değer zincirinde teknoloji sağlayıcısı konumuna ulaşmak için AR-GE ve yenilik faaliyetleri desteklenecek. Mevcut ve yeni serbest bölgelerde yenilenebilir enerji kullanımı artırılarak yeşil ve döngüsel ekonomiye katkı sağlanacak. Türkiye’nin bölgesel enerji ticaret merkezi olmasına yönelik çalışmalar da sürdürülecek.
Yerli bazlı yük santrallerde elektrik üretiminde kullanılan kaynakların üretim portföyündeki oranının artırılması için mevcut ve yeni tesisler teşvik edilecek. Petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarına yönelik arama ve üretim çalışmaları yurt içi ve yurt dışında artırılarak rezervler ekonomiye kazandırılacak.
Yatırım güvencesi sağlanacak
Nükleer teknolojiler stratejisi ve eylem planı hazırlanacak, nükleer enerji elektrik üretim portföyüne dahil edilecek, kapasite artırılacak ve yerli ekipman kullanımı teşvik edilecek. Radyoaktif ham madde, metalik maden, nadir toprak elementleri ve endüstriyel ham maddelerin potansiyel rezerv alanları belirlenecek. Yurt içi ve yurt dışı maden ve jeotermal kaynakların uluslararası standartlarda ve sürdürülebilir madencilik politikaları çerçevesinde aranarak ekonomiye kazandırılması sağlanacak.
Madencilik sektöründe AR-GE’ye dayalı yerli teknoloji ve ürün geliştirilmesi çalışmaları yapılacak, katma değeri yüksek bor ürünlerinin üretim ve satış miktarı artırılacak, nadir toprak elementleri ve lityum karbonatın ekonomiye kazandırılması sağlanacak.
Enerji ve madencilik faaliyetlerinde yatırım güvencesinin sağlanmasına yönelik ikincil mevzuat hazırlanacak.
Birol: Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Türkiye’nin elektrik kullanımının çok hızlı arttığını ve artmaya devam edeceğini bunun, Türkiye’nin modernleştiğini, ekonomisinin büyüdüğünü ve ülkenin şehirleştiğini gösteren bir durum olduğunu kaydetti. Türkiye’nin artan elektrik talebini nasıl karşılayacağının önemli bir soru işareti olduğunu ifade eden Fatih Birol, şunları kaydetti:
“Yenilenebilir enerjimiz çok fazla var, bunu daha da fazla kullanabiliriz ama her zaman dediğim gibi nükleer enerjinin Türkiye için olmazsa olmaz bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Şu anda bir nükleer santral üzerine çalışmalar devam ediyor. Ancak Türkiye’nin başka ülkelerle çeşitlendirerek yeni nükleer santral yapması hem geleneksel nükleer santral hem de küçük (nükleer) modüler reaktörler yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, Türkiye’nin hem enerji bağımsızlığını hem de bölgede ve dünyadaki ağırlığını artıracaktır” dedi.
BOTAŞ’tan 6 şirketle LNG anlaşması
BOTAŞ, ABD’li Cheniere, Hartree, Shell, ENI, Oman ve BP ile LNG alımı anlaşması imzalandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın NSosyal hesabından yaptığı paylaşıma göre, LNG üreticisi Cheniere ile 1,2 milyar metreküplük LNG tedarikini kapsayan bir anlaşmaya imza atıldı. BOTAŞ, Hartree ile toplam 600 milyon metreküp hacminde ve 2 yıla yayılan LNG tedarikini kapsayan bir anlaşmaya yaptı.
Shell ile de 3 yıl süreyle geçerli olacak ve toplamda 2,4 milyar metreküplük LNG alımını içeren anlaşma yapıldı. BOTAŞ ENI ile 3 yıl süreyle geçerli olacak ve yıllık 500 milyon metreküp LNG tedarikini içeren yeni bir anlaşmayı imzaladı. BOTAŞ ile Oman LNG arasında iş işbirliğini derinleşecek yeni bir anlaşma yapıldı.
Anlaşması ile Umman’daki LNG üretim kapasitesinin artırılması, FSRU ve LNG taşıma gemileriyle iş birliklerinin geliştirilmesi ve ilave LNG alım seçeneklerinin değerlendirilmesi hedefleniyor. BOTAŞ ayrıca BP ile 3 yıl süreyle geçerli olacak bir LNG alım anlaşmasına imza attı. Buna göre, yıllık yaklaşık 1,6 milyar metreküp, toplamda ise 4,8 milyar metreküp LNG Türkiye’ye teslim edilecek.