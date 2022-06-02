Kömür bitti, elektriğe paydos!

Mehmet KARA

Muğla’daki Yeniköy ve Kemerköy kömür santrallerini işleten YK Enerji Anonim Şirketi’nin Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, Elektrik Üretim AŞ EÜAŞ tarafından düzenlenen Termik Santrallerin Geleceği Çalıştayı’nda bir sunum gerçekleştirdi. Yerli kömüre dayalı enerji üretim santrallerinin, enerji sürekliliği ve arz güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Dinç “Ancak bu santrallerde yakıt olarak kömür tüketildiğinden, bu tesislerin Avrupa Birliği baca gazı salımı değerlerine uyumu ve verimliliğin arttırılması şarttır” dedi.

YK Enerji tarafından işletilen kömür santrallerinin verimliliğini arttırmak üzere rehabilitasyon projesi yürüttüklerini ve bugüne kadar 270 milyon euroluk yatırım yaptıklarını kaydeden Dinç şunları söyledi:

“Yeniköy ve Kemerköy santrallerimizdeki rehabilitasyon projesi ile kükürtdioksit, azot oksitleri ve toz emisyonları halihazırdaki mevzuat sınır değerlerine ulaşıyor, hatta bunların da altına düşüyor. YK Enerji olarak Net Sıfır Hedefine ulaşmak için hibrit santral modelini de uygulamaya koyduk, bu amaçla yenilenebilir enerji projeleri (GES) planlama aşamasında.”

20 yıllık kömür var ama...

YK Enerji Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, tüm dünyada iklim değişikliğine yol açtığı gerekçesiyle fosil yakıtlardan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğine dair yaygın bir anlayış bulunduğuna işaret ederek yakın ve orta vadede, baz yük santral vasfındaki mevcut kömür santrallerinin alternatifinin bulunmadığının altını çizdi.

Yeniköy ve Kemerköy santrallerinin kömür rezervleri açısından değerlendirildiğinde, yaklaşık 20 yıl daha enerji üretebilecek durumda olduğunu belirten Dinç şöyle konuştu:

“Bu süreç içerisinde enerji arz güvenliğini sağlayacak, net sıfır karbon salımı hedefine de uygun, alternatif baz yük enerji üretim projeleri geliştirilmeli. Çünkü Yatağan Termik Santrali’ni de eklersek Güneybatı Anadolu’da kilit konumunda yer alan bu üç önemli baz yük santralin de yakın gelecekte çalışamama durumu söz konusu. Her geçen gün yaklaşan bir tehlike. Bu tehlikeyle vatandaş elektrik kesintileri yoluyla yüzleşecektir.”

Baz yük santrallere kömür bulunamaması yüzünden elektrik kesintileri yaşanması halinde, Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan santralleri ile ilgili uyarıların öneminin daha iyi anlaşılacağının altını çizen Dinç “Ancak bu arada enerji arz güvenliği için her geçen gün biraz daha geç kalmış olacağız. O yüzden bu tesislerin geleceğine dair yapılacaklar çok kritik. Çünkü bu üç baz yük kömür santrali Türkiye elektrik sisteminin bütününü de çok yakından ilgilendiriyor. Güneybatı Anadolu’da yaşanabilecek elektrik kesintilerinin burayla sınırlı kalmayıp, önce Ege’yi sonra bütün ülkeyi etkileyeceği çok açık” uyarısında bulundu.

İKİ ELEKTRİK SANTRALİNDE YENİLEME

YK Enerji Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç’in verdiği bilgilere göre Kemerköy Termik Santrali’nde 1 Ekim 2019 tarihinde, birinci üniteden başlayan rehabilitasyon daha sonra ikinci ünite ile devam etti. Üçüncü ünitenin haziran ayı içerisinde rehabilitasyona girmesi planlanıyor. Daha sonra sırasıyla Yeniköy-2 ve Yeniköy-1 ünitelerinin rehabilitasyonu tamamlanacak. Bakanlık kabul işlemleri gerçekleştirilen Kemerköy-1 ve Kemerköy-2 ünitelerinin ayar, optimizasyon ve devreye alma çalışmaları sürüyor.

AYNI ELEKTRİĞİ DAHA AZ KÖMÜRLE ÜRETİYOR

Kemerköy Termik Santrali’nin, rehabilitasyonu tamamlanan 1. ve 2. ünitelerinin, çalışma öncesi ve sonrası performans test değerleri karşılaştırıldığında, kazanda yüzde 3-4 oranında verim artışı görüldü. Eski konvansiyonel buhar türbinlerinin yeni nesil, yüksek verimli buhar türbinleri ile değiştirilmesi sayesinde kazan çıkış buhar debi, basınç ve sıcaklık değerleri değişmeden aynı buhar ile jeneratör çıkış gücü 210 MWe’den 232,6 MWe seviyesine yükseltildi. Böylece MW başına yakılan kömür miktarı yaklaşık yüzde 10 azaltıldı.