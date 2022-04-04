Kömür fiyatlarındaki artışın sürmesi bekleniyor

Avrupa’da kömür fiyatlarınında Rusya krizinin yarattığı arz sorunları nedeniyle yukarı yönlü hareketini sürdürmesi bekleniyor. Ice Futures’ta Mayıs ayı vadeli API 2 kömür kontratı geçen haftaki kapanışını haftalık bazda 12,35 USD düşüş ile 260,00 USD/ton düzeyinden gerçekleştirmişti.

API 2 Q3’22 vadeli kontrat ise 13,81 USD düşüş ile 250,07 USD/ton seviyesinden satış yaparak haftayı kapatmıştı.

Her iki kontrat için de bugün henüz bir işlem olmadı.

Piyasa katılımcıları, gemi sahiplerinin potansiyel olarak tehlikeli Karadeniz sularına gemi göndermek konusunda isteksiz olduklarını ve Rusya’ya yönelik herhangi bir yeni yaptırımın - herhangi bir Rus limanından gelen - yüklü bir geminin Avrupa'ya kargo teslimi yapamayacağı anlamına gelebileceğini söylüyor. Katılımcılar bu nedenle Rus limanlarından kömür yüklemenin güvenlik riski taşıdığını belirtiyor.

Bir analist, Rus bankalarına yönelik Avrupa kısıtlamalarıyla ilgili olarak, “Kömür arzı sorunu sürüyor. Satın alabilseniz dahi hemen ardından gelecek bir sonraki sorun da nasıl ödeyeceğinize dair olacak.” İfadelerini kullanıyor.

Analiste göre bu durum, Avrupalı ​​alıcıların Kolombiya ve Güney Afrika kömürüne odaklanmaya çalıştıkları anlamına geliyor.

Bir uzman ise geçen ay Güney Afrika ve Avustralya'dan ithal edilen kargoların Avrupa ithalat kriterlerini karşılamadığını ve bu ay piyasada ciddi bir arz sıkıntısı riski bulunduğunu açıklıyor.

Kuru yük veri sağlayıcısı DBX'in ön tahminlerine göre, Kuzeybatı Avrupa’ya Mart ayında tüm kaynaklardan deniz yoluyla sadece 6,32 milyon ton termal kömür ithal edildi.