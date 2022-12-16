Kömürdeki 'U dönüşü' rekor getirecek

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan rapora göre, düşük karbon ekonomisine geçiş için daha güçlü çabalar gösterilmediği takdirde, küresel kömür tüketimi 2022 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacak ve önümüzdeki birkaç yıl içinde de benzer seviyelerde kalmaya devam edecek.

Enerji krizi dengeleri değiştirdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yüksek gaz fiyatları ve bunun sonucunda arzda yaşanan kesintiler, bazı ülkelerin bu yıl nispeten daha ucuz olan kömüre yönelmesine neden oldu.

Bazı bölgelerdeki sıcak hava dalgaları ve kuraklık da elektrik talebini artırıp hidroelektrik enerjiyi azaltırken, özellikle Fransa'nın bakım için nükleer reaktörleri kapatmak zorunda kaldığı Avrupa'da nükleer üretim de çok zayıf kaldı.

IEA'nın kömürle ilgili yıllık raporu, küresel kömür kullanımının bu yıl % 1,2 oranında artarak ilk kez bir yılda 8 milyar tonu aşacağını ve 2013'te bir önceki rekorun kırılacağını tahmin ediyor.

Rapor aynı zamanda kömür tüketiminin 2025 yılına kadar bu seviyede sabit kalacağını, çünkü olgunlaşmış pazarlardaki düşüşün gelişmekte olan Asya ekonomilerindeki güçlü taleple dengeleneceğini öngörüyor.

Bu da kömürün küresel enerji sisteminin açık ara en büyük tek karbondioksit emisyon kaynağı olmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Avrupa’nın talebinde büyük artış

Kömür talebindeki en büyük artışın % 7 ile Hindistan'da olması beklenirken, bu ülkeyi %6 ile Avrupa Birliği ve % 0,4 ile Çin takip etmektedir.

IEA'nın enerji piyasaları ve güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, "Dünya fosil yakıt kullanımında zirveye yakın, kömür ilk düşüşe geçecek, ancak henüz o noktada değiliz" dedi.

Avrupa'nın kömür talebi, yüksek gaz fiyatları nedeniyle gazdan kömüre geçişin artması ve Rus gazının azalması nedeniyle arttı.

Ancak rapora göre, 2025 yılına kadar Avrupa'nın kömür talebinin 2022 seviyelerinin altına düşmesi bekleniyor.

Küresel kömür yakıtlı elektrik üretiminin bu yıl yaklaşık 10,3 terawatt saat ile yeni bir rekora ulaşması beklenirken, kömür üretiminin de %5,4 oranında artarak yaklaşık 8,3 milyar ton ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Üretimin önümüzdeki yıl zirveye ulaşması, ancak 2025 yılına kadar 2022 seviyelerinin altına düşmesi bekleniyor.