Kritik mineral piyasası 320 milyar dolara ulaştı

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA), bu yıl ilk kez yayımladığı Kritik Mineraller Piyasa Değerlendirmesi Raporu'na göre, temiz enerji teknolojilerinde görülen rekor büyüme lityum, kobalt, nikel ve bakır gibi minerallere talebi artırdı.

Söz konusu minerallere yönelik talep, 2017 başından 2022 sonuna kadar lityumda üç katına, kobaltta yüzde 70’e nikelde ise yüzde 40 arttı. Enerji dönüşümünde kullanılan kritik mineraller piyasasının toplam büyüklüğü ise 320 milyar dolara ulaştı. IEA Başkanı Fatih Birol, “Dünyanın enerji ve iklim hedeflerine ulaşması için çok önemli olan kritik mineraller pazarındaki hızlı büyüme bizi cesaretlendiriyor" diye konuştu.