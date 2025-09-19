Kuraklıkla boğuşan hidroelektrik sektöründen ‘can suyu’ talebi
Kuraklık nedeniyle üretimde zorlukların yaşandığını söyleyen HESİAD Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, sistem kullanım bedellerinin üretim üzerinden alınması ve hibrit tesis kurulumları ile alakalı sınırlamaların kaldırılması yönünde düzenleme talep ettiklerini belirtti. Güven, bu adımın finansal yükümlülükleri ağırlaşan HES’ler için ‘can suyu’ niteliğinde olacağını aktardı.
Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, Türkiye hidroelektrik sektörü görünümünü ve gelecek döneme ilişkin öngörülerini İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında paylaştı.
Kuraklık nedeniyle üretimde zorlanan HES’ler için sektörün ‘sistem kullanım bedellerinin üretim üzerinden alınması ve hibrit tesis kurulumları ile alakalı sınırlamaların kaldırılması’ yönünde düzenleme beklentisi içinde olduğunu belirten Güven, böyle bir adımın, finansal yükümlülükleri ağırlaşan HES’lerin dayanıklılığını ve sürdürülebilirliğini artıracağını, zor bir dönemin atlatılmasında ise ‘can suyu’ olacağını dile getirdi.
Bütünleşmiş eylem planı şart
Güven, bütünleşik bir planlama ihtiyacının her geçen gün arttığını vurgulayarak, “Elbette öncelikle içme ve sulama suyu ihtiyaçlarımız karşılanmalı. Ancak enerji ihtiyacımızın devam ettiğini de hesaba katarak kaynak yönetimi yapmamız gerek” diye konuştu.
Ana üretim kaynağı su olan bir sektör olarak temel gözlem ve önerilerinin, havzalarda etkin ve akılcı su yönetimi planlaması yapılması, trafo ve iletim altyapısı hazır olan HES’lerde hibrit santral uygulamalarının hızla devreye alınması, mevcut sınırlamaların kaldırılması ve pompaj depolamalı HES’lerin hayata geçirilmesi gibi bütünleşik adımları kapsadığını kaydeden Güven, “Bütünleşik bir yaklaşımı devreye alabilirsek iklim kriziyle mücadelede çok daha etkin bir noktaya gelebiliriz” dedi.
Güven, üretim rakamlarının beşte bire düşmesi nedeniyle finansal yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan ve sürdürülebilirliği riske giren HES’ler için sektörün, ‘sistem kullanım bedellerinin düzenlenmesi ve hibritlere gerekli izinlerin 6 ay içinde verilmesi’ konusunda acil bir beklentileri bulunduğunu aktardı.
Üretim 8 teravatsaat geriledi
Toplantıda paylaşılan verilere göre, Türkiye’nin hidroelektrik kurulu gücü ağustos itibarıyla 32 bin 289 megavata ulaştı. Bu dönemde HES’ler, toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 27’sini, yenilenebilir enerji kaynaklarının yüzde 45’ini oluşturdu. Yılın ilk yarısında ise enerji üretiminin yüzde 20’sini tek başına karşıladı. İklim koşulları ve su kaynaklarındaki değişimlerden doğrudan etkilenen hidroelektrik üretimi, bu yıl barajlara gelen su miktarındaki düşüş nedeniyle geriledi. 1 Ocak-20 Ağustos döneminde barajlara gelen su yüzde 31 azalırken üretim geçen yılın aynı dönemine kıyasla 8 teravatsaat düştü.