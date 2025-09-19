Kuraklıkla boğuşan hidroelektrik sektöründen ‘can suyu’ talebi 

Hidroelektrik Santral­ları Sanayi İş İnsan­ları Derneği (HESİ­AD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, Türkiye hidroelektrik sektörü görünümünü ve gele­cek döneme ilişkin öngörüle­rini İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında paylaştı.

Kuraklık nedeniyle üretimde zorlanan HES’ler için sektö­rün ‘sistem kullanım bedelle­rinin üretim üzerinden alın­ması ve hibrit tesis kurulum­ları ile alakalı sınırlamaların kaldırılması’ yönünde düzen­leme beklentisi içinde oldu­ğunu belirten Güven, böyle bir adımın, finansal yükümlülük­leri ağırlaşan HES’lerin daya­nıklılığını ve sürdürülebilir­liğini artıracağını, zor bir dö­nemin atlatılmasında ise ‘can suyu’ olacağını dile getirdi.

Bütünleşmiş eylem planı şart

Güven, bütünleşik bir plan­lama ihtiyacının her geçen gün arttığını vurgulayarak, “Elbette öncelikle içme ve su­lama suyu ihtiyaçlarımız kar­şılanmalı. Ancak enerji ihti­yacımızın devam ettiğini de hesaba katarak kaynak yö­netimi yapmamız gerek” di­ye konuştu.

Ana üretim kay­nağı su olan bir sektör olarak temel gözlem ve önerilerinin, havzalarda etkin ve akılcı su yönetimi planlaması yapıl­ması, trafo ve iletim altyapı­sı hazır olan HES’lerde hibrit santral uygulamalarının hızla devreye alınması, mevcut sı­nırlamaların kaldırılması ve pompaj depolamalı HES’le­rin hayata geçirilmesi gibi bü­tünleşik adımları kapsadığını kaydeden Güven, “Bütünleşik bir yaklaşımı devreye alabilir­sek iklim kriziyle mücadelede çok daha etkin bir noktaya ge­lebiliriz” dedi.

Güven, üretim rakamlarının beşte bire düş­mesi nedeniyle finansal yü­kümlülüklerini yerine getir­mekte zorlanan ve sürdürü­lebilirliği riske giren HES’ler için sektörün, ‘sistem kulla­nım bedellerinin düzenlen­mesi ve hibritlere gerekli izin­lerin 6 ay içinde verilmesi’ ko­nusunda acil bir beklentileri bulunduğunu aktardı.

Üretim 8 teravatsaat geriledi

Toplantıda paylaşılan verilere göre, Türkiye’nin hidroelektrik kurulu gücü ağustos itibarıyla 32 bin 289 megavata ulaştı. Bu dönemde HES’ler, toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 27’sini, yenilenebilir enerji kaynaklarının yüzde 45’ini oluşturdu. Yılın ilk yarısında ise enerji üretiminin yüzde 20’sini tek başına karşıladı. İklim koşulları ve su kaynaklarındaki değişimlerden doğrudan etkilenen hidroelektrik üretimi, bu yıl barajlara gelen su miktarındaki düşüş nedeniyle geriledi. 1 Ocak-20 Ağustos döneminde barajlara gelen su yüzde 31 azalırken üretim geçen yılın aynı dönemine kıyasla 8 teravatsaat düştü.