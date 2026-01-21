Küresel LNG arzı artıyor: Gaz fiyatlarında düşüş beklentisi

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasasında bu yıl üretimin artışa geçmesiyle birlikte, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yaşanan arz sıkıntılarının hafiflemesi ve fiyatlar üzerindeki baskının artması bekleniyor.

S&P Global Energy, Kpler ve Rystad Energy'nin öngörülerine göre, ağırlıklı olarak ABD ve Katar kaynaklı olmak üzere 2026 itibarıyla en az 35 milyon metrik tonluk yeni LNG kapasitesi devreye alınacak. Bu artışın, küresel LNG arzını yıllık bazda yüzde 10'a kadar yükseltebileceği değerlendiriliyor. Kpler, Rystad, ICIS ve Rabobank'ın tahminleri, 2026 yılında toplam LNG arzının 460 ila 484 milyon metrik ton aralığında şekilleneceğine işaret ediyor.

Fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı

Artan arzın, küresel LNG ve doğal gaz fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturması bekleniyor. Rabobank, Rystad ve Kpler analistleri, Asya spot LNG fiyatlarının 2026 yılı ortalamasının milyon İngiliz ısı birimi (mmBtu) başına 9,50-9,90 dolar aralığında gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu seviyenin, 2025 yılı ortalaması olan 12,45 doların altında kalacağı belirtiliyor. Avrupa piyasasında referans kabul edilen Hollanda TTF gaz fiyatları için ise Rystad ve Kpler, bu yılki ortalamanın mmBtu başına 9,50-9,74 dolar aralığında olacağını tahmin ediyor. Bu da 2025'teki 14,20 dolarlık ortalamaya kıyasla belirgin bir gerilemeye işaret ediyor.

Vortexa, Rabobank ve S&P Global Energy analistlerine göre, Asya ve Avrupa gaz fiyatlarındaki yumuşama, ABD'nin referans fiyatı olan Henry Hub ile arasındaki farkı daraltacak. Bu durumun, gaz besleme maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde ABD'li LNG ihracatçılarının marjları üzerinde baskı yaratabileceği ifade ediliyor.