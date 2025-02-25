Küresel LNG talebi 2040'a kadar yüzde 50'den fazla artabilir

Enerji şirketi Shell, "Shell 2025 LNG Görünümü" raporunu paylaştı.

Şirket, küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) talebinin ağırlıklı olarak Asya'daki ekonomik büyümenin etkisiyle 2040'a kadar yüzde 60 artacağını tahmin etti.

İtici güç Asya'daki ekonomik büyüme

Rapora göre, küresel LNG ticareti, kısıtlı yeni arz kapasitesi nedeniyle 2024'te 2 milyon ton artarak son 10 yıllık dönemin en düşük yıllık artışıyla 407 milyon tona ulaştı.

Fakat bunun yanında, dünyadaki LNG talebinin 2040 itibarıyla keskin şekilde artarak yılda 630 milyon ila 718 milyon ton arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu miktar, Shell'in geçen yıl LNG talebine ilişkin öngörüsü olan 625-685 milyon ton aralığının üzerinde bulunuyor.

Küresel LNG talebinde 2040'a kadar beklenen yüzde 60'lık artışta Asya'daki ekonomik büyümenin itici güç olması beklenirken, yapay zeka nedeniyle artan enerji talebi, ağır sanayi ve taşımacılıkta emisyonları azaltma çabalarının da LNG tüketimini artıracağı öngörülüyor.

Yeni LNG arz kapasitesi devreye girecek

Dünyada 2030'a kadar 170 milyon tonun üzerinde yeni LNG arz kapasitesinin devreye gireceği ve bu kapasitenin özellikle Asya'da artan talebin karşılanmasına yardımcı olacağı tahmin ediliyor.

LNG arzındaki büyümenin önemli bir kısmının Katar ve ABD'den geleceği, ABD'nin 2030'a kadar yılda 180 milyon ton kapasiteye ulaşarak, küresel arzın üçte birini oluşturacağı ve dünyanın en büyük LNG ihracatçısı konumunu sürdüreceği öngörülüyor.

Avrupa'nın ise yenilenebilir enerji kaynaklarının artan payını dengelemek ve enerji güvenliğini sağlamak için 2030'lara kadar LNG'ye ihtiyaç duymaya devam etmesi bekleniyor.