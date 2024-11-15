Küresel petrol talebinde elektrikli araç ve Çin etkisi!

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında düzenlenen oturumda konuştu.

Petrol piyasalarındaki gelişmeler hakkında bilgi veren Biroli küresel petrol talebinin zayıfladığını belirterek "Bunu bir süredir söylüyoruz ve bu esas olarak Çin'in ekonomik büyümesinin yavaşlaması ve elektrikli otomobillerin dünya çapında artan nüfuzundan kaynaklanıyor." dedi.

Geçen yıl küresel petrol talebinin günlük 2 milyon varil seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Birol, sözlerini, "Bu yıl küresel petrol talebi günde 1 milyon varilin altında olacak. Gelecek yıl da küresel petrol talebinin günde 1 milyon varil civarında olmasını bekliyoruz." diye tamamladı.