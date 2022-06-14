Küresel petrol üretimi mayısta günlük 150 bin varil azaldı

Küresel petrol üretimi, 2022 Mayıs ayında bir önceki aya göre günlük ortalama 150 bin varil azalarak 98,75 milyon varil/gün olarak gerçekleşti. Üretim, 2021 Mayıs ayına göre ise 4,64 milyon varil/gün arttı.

OPEC'in aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre, Mayıs ayında OPEC'in ham petrol üretimi bir önceki aya göre 176 bin varil/gün artışla 28,51 milyon varil/gün olarak gerçekti. OPEC'in pazar payı 0,1 puan azalarak yüzde 28,9'a geriledi.

OPEC dışı petrol arzı ise Mayıs ayında 70,2 milyon varil/gün oldu. Üretim, geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 milyon varil/gün arttı.

2021 yılı için dünya petrol talebinde büyüme tahminini 5,74 milyon varil/gün olarak sürdüren OPEC, 2021'de günlük ortalama petrol talebinin 96,92 milyon varil/gün olduğunu öngördü.

2022 yılı için küresel petrol talebinde 3,36 milyon varil/gün büyüme tahminini devam ettiren OPEC, küresel petrol talebinin 100,29 milyon varil/güne çıkacağını tahmin etti.

Haziran raporuna göre OECD ülkelerindeki ticari petrol stokları Nisan ayında 1,8 milyon varil artışla 2 milyar 628 milyon varil oldu. Stoklar geçen yılın aynı dönemine göre 287 milyon varil azalırken son 5 yılın ortalamasının da 332 milyon varil altında gerçekleşti.

Nisan ayında OECD stoklarının talebi karşılayabileceği gün sayısı ise 5 yıllık ortalamanın 8,0 gün altında 57,4 gün oldu.