Küresel petrol üretimi mayısta günlük 150 bin varil azaldı
Küresel petrol üretimi, mayıs ayında nisan ayına göre günlük ortalama 150 bin varil azalırken geçen yılın aynı ayna göre günlük 4,64 milyon varil artış kaydetti.
Küresel petrol üretimi, 2022 Mayıs ayında bir önceki aya göre günlük ortalama 150 bin varil azalarak 98,75 milyon varil/gün olarak gerçekleşti. Üretim, 2021 Mayıs ayına göre ise 4,64 milyon varil/gün arttı.
OPEC'in aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre, Mayıs ayında OPEC'in ham petrol üretimi bir önceki aya göre 176 bin varil/gün artışla 28,51 milyon varil/gün olarak gerçekti. OPEC'in pazar payı 0,1 puan azalarak yüzde 28,9'a geriledi.
OPEC dışı petrol arzı ise Mayıs ayında 70,2 milyon varil/gün oldu. Üretim, geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 milyon varil/gün arttı.
2021 yılı için dünya petrol talebinde büyüme tahminini 5,74 milyon varil/gün olarak sürdüren OPEC, 2021'de günlük ortalama petrol talebinin 96,92 milyon varil/gün olduğunu öngördü.
2022 yılı için küresel petrol talebinde 3,36 milyon varil/gün büyüme tahminini devam ettiren OPEC, küresel petrol talebinin 100,29 milyon varil/güne çıkacağını tahmin etti.
Haziran raporuna göre OECD ülkelerindeki ticari petrol stokları Nisan ayında 1,8 milyon varil artışla 2 milyar 628 milyon varil oldu. Stoklar geçen yılın aynı dönemine göre 287 milyon varil azalırken son 5 yılın ortalamasının da 332 milyon varil altında gerçekleşti.
Nisan ayında OECD stoklarının talebi karşılayabileceği gün sayısı ise 5 yıllık ortalamanın 8,0 gün altında 57,4 gün oldu.