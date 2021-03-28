Küresel rüzgar kapasitesi 5 yıl boyunca yıllık ortalama 94 gigawatt artacak

Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücüne 2025'e kadar yaklaşık 469 gigawatt kapasite ilave edilmesi bekleniyor.

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından hazırlanan "Küresel Rüzgar Raporu 2021" raporuna göre, dünya genelinde 2025'e kadar her yıl ortalama 94 gigawatt rüzgar kapasitesinin işletmeye alınacağı tahmin ediliyor.

Geçen yılın ilk altı ayında COVID-19 etkisiyle kısıtlı çalışma düzenine geçilirken, tüm sektörlerde üretim zincirindeki aksama yüzünden bir çok enerji projesi ertelendi veya durduruldu.

Geçen yılın ikinci yarısından itibaren ise küresel anlamda ekonomilerin toparlanmasıyla ivme kazanan tüm sektörlerle birlikte rüzgar enerjisi sektörü de salgının etkilerini en aza indirmeyi başardı.

Rapora göre, geçen yıl toplamda 93 gigavat rüzgar enerjisi devreye alındı ve küresel rüzgar enerjisinde kurulu güç 743 gigawatta ulaştı.

Böylelikle, COVID-19 salgınına rağmen küresel rüzgar enerjisi kurulu kapasitesi yıllık bazda yüzde 53 büyüyerek geçen yılı rekor seviyede tamamladı.

Kapasite artışında iklim politikaları etkili oldu

Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücüne gelecek 5 yıl içinde 469 gigawatt ilave kapasitenin eklenmesi bekleniyor.

Rapora göre, salgına rağmen, geçen yıl teknolojik gelişmelerin katkısıyla rüzgar enerjisi sektörü büyürken, ekipman üretimine yeni oyuncuların da dahil olmasıyla rüzgar enerjisi sektöründe rekabet arttı, kurulum maliyetleri ise azaldı.

Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücünün artışında hükümetlerin iklim politikalarını sistematik bir şekilde uygulaması etkili olurken, fosil kaynaklardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş konusunda sert adımların atılması ve uygulamaların sürdürülmesi etkili oldu.