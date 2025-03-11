Küresel talep endişeleri petrol fiyatlarını baskılıyor

Petrol fiyatları, ABD’nin Kanada, Meksika ve Çin’e uyguladığı gümrük vergilerinin küresel ekonomiyi yavaşlatacağı ve enerji talebini olumsuz etkileyeceği beklentisiyle düşüş trendini sürdürüyor. Bu gelişmelere ek olarak, OPEC+’nın Nisan ayında üretimi artırmaya yönelik planları da fiyatlar üzerinde ek bir aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolü, 68,99 dolara kadar geriledikten sonra düne göre 5 sent veya yüzde 0,07 düşüşle 69,23 dolardan işlem görüyor. ABD Batı Teksas ham petrolü (WTI) ise 10 sent veya yüzde 0,15 kayıpla varil başına 65,93 dolara düştü.

ANZ Bank kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes, "Trump’ın yorumları, yatırımcıların talepte daha zayıf büyüme riskini fiyatlamaya başlamasıyla bir satış dalgasını tetikledi" dedi.

Piyasalar, bugün ABD’de açıklanacak Amerikan Petrol Enstitüsü (API) ve yarın açıklanacak Enerji Bilgi İdaresi (DOE) haftalık petrol stok verilerini yakından takip ediyor. Stok verilerinin, petrol fiyatlarının seyrini belirlemede kritik bir rol oynaması bekleniyor.