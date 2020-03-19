Kurulu güçte ilk üç: EÜAŞ, ENKA, Enerjisa

19 Mart 2020

Mehmet KARA

Türkiye’nin en büyük elektrik üreticileri listesinde EÜAŞ 20.541 MW ile ilk sırayı alırken, ENKA 3.830 MW ile ikinci, Enerjisa 3.598 MW ile üçüncü sırada. İlk 10’da Eren Enerji, Çelikler Holding, Cengiz Enerji, Limak Enerji, Aydem Enerji, İÇDAŞ ve Bilgin Enerji de yer alıyor.

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney ile enerji sektörünün önde gelen haber ve bilgi kaynağı Enerji Günlüğü tarafından Türkiye’de ilk kez hazırlanan “MW100, Türkiye’nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi Araştırması” yayınlandı. Elektrik üreticilerinin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sahip oldukları kurulu güçlerine göre yapılan araştırma, 2001 yılından itibaren başlayan, 2013’ten sonra hızlanan özelleştirmelere çabalarına rağmen kamu kuruluşu Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) sektördeki ağırlığının sürdüğünü ortaya koydu.

MW100 araştırmasına göre EÜAŞ’a bağlı santrallerin 20.541 MWe’lik kurulu gücü bulunuyor. Bu kapasite, Türkiye’nin 91.267 MWe’lik toplam kurulu üretim kapasitesinin yüzde 23’ünü oluşturuyor. EÜAŞ’ın kurulu gücünün 12.776 MWe’si hidroelektrik santrallerden, 5.953 MWe’si doğalgaz santrallerinden, 1.804 MWe’si yerli kömür santrallerinden, 7 MWe’si ise rüzgâr santrallerinden geliyor.

Özel sektörde ilk sıra ENKA’nın

Özel sektör şirketleri arasında kurulu güç açısından en büyüğü ise ENKA. MW100 Araştırması’na göre ENKA’ya ait santrallerin 3.830 MWe kurulu gücü bulunuyor. ENKA, santralleri bu rakamla Türkiye’nin toplam üretim kapasitesinin yüzde 4’ünü oluşturuyor. Ancak Araştırma’ya imza atan Enerji Günlüğü ve Kearney Türkiye yetkilileri, ENKA’ya ait doğalgaz santrallerinin kurulu güçleri yüksek olsa da piyasa şartları nedeniyle üretim faaliyetlerinin giderek azaldığına dikkat çekiyor.

Enerjisa üçüncülük koltuğunda

MW100 Araştırması’nda en büyük üçüncü elektrik üreticisi 3.598 MWe’lik kurulu gücüyle Enerjisa. Alman E.ON ile Sabancı Holding ortaklığı Enerjisa’nın MW100 listesinin ilk 3 sırasındakiler arasında en dengeli kaynak dağılımına sahip şirket olduğu dikkat çekiyor. MW100’e göre Enerjisa’nın üretim portföyünde 1.583 MWe’lik doğalgaz, 450 MWe’lik yerli kömür, 1.353 MWe’lik hidroelektrik, 212 MWe’lik de rüzgâr santrali var. Araştırmasının dördüncü sırasında 2.8324 MWe’lik kurulu gücüyle Eren Enerji, beşinci sırasında ise 2.713 MWe’lik kurulu gücüyle Çelikler Holding yer alıyor.

Okutur: Sektör büyük mesafe kat etti

MW100’ün enerji sektörünün yatırımcı profilini detaylı şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, “Son yıllarda gerçekleşen yatırım hamlesiyle ülkemiz enerjide arz güvenliğinin sağlanması hedefine yönelik olarak çok büyük mesafe katetti. Yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlardaki güçlü artış da kaynak bazında çeşitliliği sağladı” değerlendirmesini yaptı. Kearney’in İstanbul ofisini açarak Türkiye’deki paydaşlarıyla işbirliğini güçlendirdiğini belirten Okutur, “Enerji sektöründe sahip olduğumuz küresel deneyim ve bilgi birikimini ülkemize taşıyarak yatırımcılara değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Kara: Sektöre ayna tutuyoruz

Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara ise MW100 araştırması ile sektörün detaylı fotoğrafının ilk kez çekildiğine dikkat çekerek, “MW100, yatırımcılar ve sektör paydaşlarının veri ve analiz destekli perspektif oluşturma ihtiyacını karşılamalarına destek sunmayı hedefliyor. Biz bu çalışmayla bir nevi sektöre ayna tutuyoruz. Araştırma önümüzdeki yıllarda da kapsamı genişleyerek devam edecek. MW100 ile enerji sektörünün ufkunu daha net görme olanağını sağladığımıza inanıyorum. Partnerimiz Kearney Türkiye’nin yanı sıra MW100 çalışmasına destek veren sektör paydaşlarına da teşekkür ediyor, işbirliğimizin önümüzdeki dönemde daha da hızlanacağını düşünüyoruz” diye konuştu

RÜZGÂRDA BÜYÜK ATILIM VAR



MW100’de yer alan şirketlerin toplam kurulu gücü 77.585 MWe’ye ulaşıyor. Bu kapasite, MW100 şirketlerinin Türkiye’nin toplam kurulu üretim kapasitesinin yüzde 85’ini oluşturuyor. MW100 şirketlerinin kurulu güçlerinin kaynak bazında dağılımı incelendiğinde doğalgaz ile hidroelektriğin önde olduğu görülüyor. Bu iki kaynaktan hidroelektrikte 24.472 MWe, doğal gazda ise 24.481 MWe kurulu üretim kapasitesi bulunuyor. Hidroelektrik ve doğal gazı, 19.450 MWe’lik kurulu güçle kömür izliyor. MW100 şirketlerinin yerli kömürde 8.032, ithal kömürde ise 8.684 MWe’lik kurulu kapasiteleri bulunuyor. Son yıllarda büyük yatırım yapılan yenilenebilir enerji kaynağı rüzgar ise 6.894 MWe’lik kurulu kapasite kömürün arkasında yer alıyor.