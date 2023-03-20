Kuveyt Petrol Şirketi, sızıntı nedeniyle "acil durum" ilan etti

Şirketin Twitter hesabında, İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kusay el-Amir'in konuyla ilgili açıklamasına yer verildi.

Ülkenin batısında bir petrol sızıntısı olduğunu, bu nedenle acil durum ilan edildiğini belirten Amir, sızıntıdan dolayı "bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını, üretimin etkilenmediğini ve olay mahallinde herhangi bir zehirli gaz tespit edilmediğini" kaydetti.

Ekiplerinin gerekli incelemeleri yaptığını ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Amiri, olayla ilgili başka bir ayrıntı vermedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) üye olan Kuveyt'in petrol üretimi, normal şartlarda günlük yaklaşık 2,8 milyon varili buluyor.