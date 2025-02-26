Kuzey Irak petrolü ihracatında son durum: İş teknik detaylara kaldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'de düzenlenen bir forumda Ceyhan Limanı'na petrol ihracatına ilişkin konuştu.

IKBY'deki petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatına yeniden başlanması konusuna değinen Barzani, petrol sevkiyatının durdurulmasının Irak'ı 19 ila 20 milyar dolar zarara uğrattığını bunun Irak için büyük bir miktar olduğunu ifade etti.

'Teknik meseleler kaldı'

Petrolün Ceyhan Limanı üzerinden yakında yeniden ihracatına başlanmasını beklediklerini kaydeden Barzani, "Türkiye, petrolün yeniden ihraç edilmesi konusunda her zaman hazır olduğunu söylüyor ve IKBY petrolünün ihracatı konusunda hiçbir sorunu bulunmuyor. Petrolün defalarca, siyasi değil, ticari bir meta olduğunu söyledik" dedi.

Barzani, Irak ve Türkiye'nin petrol ihracatı konusunda hazır olduğunu belirterek "Konuyla ilgili sadece şirketlerin finansmanı gibi teknik meseleler kaldı. Petrolün yakında yeniden ihracatına başlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.