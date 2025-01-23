Leyen: "2024'te 2 trilyon dolara ulaşan küresel temiz enerji harcamasıyla rekor kırıldı"

Davos'taki WEF 'Temiz Enerji Dönüşümü' panelinde söz alan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dünyanın her zamankinden daha hızlı bir biçimde temiz enerjiye doğru ilerlediğini belirtti ve "Geçen yıl temiz enerjiye yapılan küresel harcama 2 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı" dedi.

Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımın fosil yakıtlara yapılanın iki katından fazla olduğunu ifade eden Leyen, BM İklim Değişikliği Konferansı'nda 2030'a kadar yenilenebilir enerjiyi üç katına ve enerji verimliliğini iki katına çıkarma taahhüdü verildiğini anımsattı.

"Afrika'daki elektrik sorunu kabul edilemez!"

Temiz enerjinin ekonomik bağımsızlığa ve rekabet gücüne katkı verdiğini ayrıca mali açıdan avantajlı olduğunu dile getiren Leyen, "Dünyanın en iyi güneş kaynaklarının yüzde 60'ına sahip olan Afrika kıtası şu anda küresel temiz enerji yatırımlarının yüzde 2'sinden daha azını alıyor. Afrika'da 600 milyon insan hala elektriğe erişemiyor. Bu durum kabul edilemez" dedi ve ekledi:

"Bugün Küresel Enerji Geçiş Forumu'nu başlatıyoruz. Brezilya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Kenya, Güney Afrika, Kanada'ya ve daha birçok ülkeyi bir araya getiriyoruz."