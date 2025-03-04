Libya'da 17 yılın ardından bir ilk! Petrol ve gaz sahaları için ihale açılıyor

Libya, 2008'den bu yana ilk kez yeni petrol ve gaz sahalarının keşfi için ihale açtı. İhalenin duyurusu başkent Trablus'ta düzenlenen törende yapıldı.

Törene, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mesud Süleyman, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ve çok sayıda ülkenin diplomatik temsilcisi katıldı.

Küresel enerji piyasasına yönelik önemli bir adım

Libya Başbakanı Dibeybe, törende yaptığı konuşmada, "17 yıl sonra ilk kez, Libya'nın modern ve şeffaf bir yatırım ortamında petrol ve gaz yatırımları için önemli bir hedef haline geldiğinin net bir mesajı olarak yeni bir keşif ihalesini başlatıyoruz" dedi ve bu adımın ülkendeki istikrarın ve uluslararası şirketlere açılmaya hazır olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Petrol Bakanı Abdussadık da duyurusu yapılan ihalenin sadece bir yatırım fırsatı değil, Libya'nın yıllar süren zorluklardan sonra küresel arenaya güçlü bir şekilde geri dönüşünün göstergesi olduğunu ifade etti.

NOC Başkanı Süleyman ise uluslararası petrol ve gaz şirketlerinin bu ihaleye katılmasını istediklerini belirterek, Libya'nın attığı bu adımın ülkesinin dünyadaki petrol ülkeleri arasındaki konumunu güçlendireceğini ifade etti.

Toplam 235 bin 247 kilometrekare alanı kapsıyor

Libya'nın 17 yıl aradan sonra yeni petrol ve gaz sahalarının keşfi için çıktığı ihalede ilgili şartları yerine getiren uluslararası şirketler, Libya topraklarında 128 bin 714 kilometrekare alanda, açık denizlerde ise 106 bin 533 kilometrekare alanda olmak üzere toplam 235 bin 247 kilometrekare alanda keşif faaliyeti yürütecek. Söz konusu şartları yerine getirip ihaleyi kazanan şirketler, 15 Kasım'da duyurulacak.