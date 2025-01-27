Libya'nın enerji dönüşümünde Türkiye'nin rolü ne olacak? Yeni yatırımlar gündemde...

Kuzey Afrika'nın zengin petrol rezervleriyle bilinen ülkesi Libya, 2035 sonuna kadar 4 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisi kaynaklarındaki güçlü potansiyelini ülke ekonomisi için fırsata çevirmek isteyen Libya'nın bu kapsamda uluslararası işbirliğine ihtiyacı ön plana çıkıyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler yenilenebilir enerji alanında bilgi ve teknolojileriyle Türkiye'yi, Libya'nın enerji geleceğini şekillendirecek ülkeler arasında üst sıraya taşıyor.

"Türk şirketleri öncelikli"

Libya Yenilenebilir Enerji Kurumu Başkanı Abdusselam el-Ensari, "Yenilenebilir enerji stratejimiz kapsamında, farklı ülkelerden şirketlerle çalışmayı planlıyor, Türk şirketlerine öncelik veriyoruz. İki ya da üç büyük Türk şirketiyle birden fazla proje üzerine görüştük. Bu ilişkileri güçlendirmeyi ve bu şirketlerle gerçek projelere başlamayı umuyoruz. Türk şirketlerini Libya'ya gelmeye teşvik ediyoruz. Burada çok sayıda fırsat var ve bu şirketleri ağırlamaktan mutluluk duyarız." diye konuştu.

Ensari, Türkiye ile Libya arasında elektrik ticareti konusuna ilişkin, "Türkiye'nin önemli bir üye olduğu Akdeniz İletim Sistemi Operatörleri (Med-TSO) platformunun bir parçasıyız. Türkiye, bu yapıda kritik rol üstleniyor. Bölge ülkeleri arasında elektrik ve enerji ticaretini geliştirme yolları üzerinde fikir alışverişi yapıyoruz" dedi.

"Mutabakat zaptı imzalamak için Türkiye ile temas halindeyiz"

Libya Elektrik ve Yenilenebilir Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Danışmanı Usame ed-Durat da yenilenebilir enerjide işbirliği konusunda birçok Türk şirketiyle iletişim kurduklarını ve toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gaz ve fosil yakıtlarla çalışan elektrik türbinleri konusunda da birçok Türk şirketiyle işbirliği yaptıkları bilgisini paylaşan Durat, "Türkiye bu alanda lider konumda. Şu anda Türkiye'deki ilgili kurumlarla yenilenebilir enerji alanında, özellikle rüzgar ve güneş enerjisine yatırım konusunda bir mutabakat zaptı imzalamak için temas halindeyiz" dedi.

Ülkeler arası elektrik bağlantı hatları komitesi

Durat, ülkeler arası elektrik bağlantı hatları konusunda bir komite oluşturulmasının planlandığını belirterek, şunları kaydetti: "Bu kapsamda, bazı Güney Avrupa ve Akdeniz ülkeleriyle mutabakat zaptları imzalandı. Türkiye ile elektrik bağlantısına gelince, bunun Libya'ya yakın bir ülke üzerinden gerçekleşeceğini ve enerji transferinin bu ülke üzerinden Libya ile Türkiye arasında yapılacağını düşünüyoruz."