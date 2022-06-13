Libya'nın petrol üretimi durma noktasında

Libya Petrol Bakanı Muhammed Oun, ülkenin petrol üretiminin neredeyse tamamen durma noktasına geldiğini söyledi.

Siyasi krizin çok sayıda petrol sahasının ve ihracat terminalinin kapanmasına yol açtığını ifade eden Bakan Oun, geçen yıl 1,2 milyon varil/gün olan üretimin neredeyse 1,1 milyon varil/gün azaldığını bildirdi.

Hali hazırda günde 100 bin varil civarında üretim yapıldığını belirten Oun, doğu Libya'da petrol ve gaz üretim faaliyetlerinin neredeyse tamamının durduğunu, sadece Wafa sahasında günde 40 bin varillik üretim yapıldığını anlattı.

Libya'nın petrol üretimi geçen ay Sharara ve El Feel sahalarında üretimin durdurulması ile birlikte 600 bin varil/gün seviyesine gerilemişti.