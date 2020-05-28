Limak Enerji HES’te dördüncü

28 Mayıs 2020

Mehmet KARA

Türkiye elektrik sektörünün önde gelen oyuncularından Limak Enerji, inşa halindeyken Norveçli Statrkaft’tan satın aldığı Çetin Hidroelektrik Santrali’ni, kurulumunu tamamlayıp üretime geçirdi. Enerji Günlüğü’nün yayımladığı MW100 Türkiye 2020 (Türkiye’nin En Büyük Elektrik Üreticileri) sıralamasında 7’inci sırada bulunan Limak Enerji, elektrik üretim kapasitesini büyütmeye devam ediyor. Limak Enerji’nin inşa halindeyken Norveçli Statkraft’tan satın aldığı Botan Çayı üzerindeki Çetin Hidroelektrik Santrali’nin inşası tamamlandı. Test çalışmalarına başladıktan sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca kabul işlemleri tamamlanan santral, üretime geçti.

420 MW’lik yeni güç

Üç tanesi 134.2 MW, biri 17.2 MW kurulu güçteki dört türbinden oluşan toplam 420 MW’lik Çetin HES’te büyük türbinlerden ikisi ile küçük türbin devreye alındı. Limak Enerji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çetin HES’in 134.2 MW’lik son büyük türbininin de Haziran ayı içinde devreye alınması planlanıyor.

3. büyük özel HES oyuncusu

Limak Enerji bugüne kadar, bir kısmı başka oyuncularla ortak olduğu 8 HES’te 648 MW’lik kurulu gücü kontrol ediyordu. Yüzde 100 hissesine sahip olduğu Çetin HES’in devreye girmesiyle birlikte Limak Enerji yaklaşık 1075 MW ile Enerjisa ve Cengiz Enerji’den sonra Türkiye’nin en büyük üçüncü özel sektör HES oyuncusu konumuna yükseldi.

31 Aralık 2019 verilerine göre hazırlanan MW100 Türkiye - En büyük Elektrik Üreticileri 2020 listesinde hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim kapasitesinde ilk sırayı 12.276 MW ile kamu şirketi Elektrik Üretim AŞ alıyor. Toplam 20 bin 541 MW ile toplam güçte de açık ara ilk sırada bulunan EÜAŞ, 19 Mayıs’ta 1200 MW’lik Ilısu HES’in devreye alınmasıyla hem HES’lerde, hem de toplamda diğer oyuncularla aradaki farkı daha da açtı.

HES’lerin ‘Kare As’ı

MW100 Türkiye’nin HES kategorisinde EÜAŞ’ın ardından 1353 MW ile Enerjisa, 1181 MW ile Cengiz Enerji geliyor. Limak Enerji, devlet şirketi Elektrik Üretim AŞ, Enerjisa ve Cengiz Enerji’den sonra 1000 MW sınırını aşan dördüncü oyuncu unvanını elde etti. Böylece EÜAŞ, Enerjisa, Cengiz Enerji ve Limak Enerji, Türkiye’de ‘HES’lerin Kare Ası’nı oluşturmuş durumda.

Botan’da HES zinciri

Limak Enerji, Çetin HES’in devreye alınmasıyla birlikte sektör jargonunda kaskat denilen, Botan Çayı üzerindeki üç barajlık bir HES zincirinin işletmecisi haline gelmiş oldu. Çetin HES’ten bırakılan su yine Limak’ın işlettiği Alkumru HES’in rezervuarına dökülerek, burada bir kez daha değerlendirilecek. Alkumru türbinlerinden geçen su bu kez bir sonraki HES’in rezervuarı olan yine Limak’a ait Kirazlı Barajı’nda biriktikten sonra üçüncü kez elektriğe çevrilecek.

LİMAK’IN HES’LERİ YILDA 3.8 MİLYAR KWH ÜRETECEK



Limak Enerji HES Üretim Grubu Genel Müdürü Taner Ercömert, Enerji Günlüğü’ne yaptığı açıklamada, “Ülkemizin en büyük kapasiteli hidroelektrik santralları arasında yer alan Çetin HES’in tam kapasiteyle devreye girmesi sonrasında 2020 yılı başında 2.6 milyar kWh olan hidroelektrik santrallarımızın yıllık ortalama operasyonel üretim kapasitesi 3.8 milyar kWh’e yükselecek” dedi.