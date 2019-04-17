Limak Enerji mükemmellik yolculuğunu ödülle taçlandırdı

17 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - KalDer tarafından kaliteyi ülke çapında yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan Ulusal Kalite Hareketi'ne 2017 yılında katılan ve ISO 9001:2015 Sertifikasını alan ilk elektrik şirketi olan Limak Enerji, başarılarını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Limak Enerji, KalDer 2018 Mükemmellik Ödülü’nde Jüri Teşvik Ödülüne layık bulundu.

Konu ile ilgili görüşlerini dile getiren Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “2017 yılında ISO 9001:2015 sertifikasını alan ilk elektrik şirketi olmamız ile başlayan kalite yolculuğumuz, 2017 yılında Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’nin imzalanmasıyla devam etti. 2017 yılından itibaren kurumsal olarak pek çok değişimin çalışanlarımız ve yönetim ekibimiz tarafından içselleştirilmesini sağladık. Sürekli gelişim içeren bir modelin uygulayıcısı olarak aslında bu sürecin bitmeyecek bir maraton olduğunun farkındayız. Çalışmalarımızı süreklilik odağında kurguluyoruz. Sürecin bizim için farklı bir anlamı daha var. Bu ödülü alan 'ilk elektrik tedarik şirketi' olduk” dedi.

Aytac, EFQM Mükemmellik Modelini uygulayarak iş ve kurumsal yönetim süreçlerini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız (ETKB) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) müşteri memnuniyeti ve kalite konularına büyük önem veriyor, biz de sektörümüzde ulusal kalite konusunda öncülük etmekten gurur duyuyoruz. EFQM Mükemmellik Modeli'ni uygulayarak; yönetim yapısı, insan kaynakları, iş stratejileri ve iş birliklerini geliştirmek, paydaşlarımızın beklentilerini karşılayacak yüksek düzeyde performans sergilemek, süreç sonunda müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz açısından örnek şirket olmayı amaçlıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü ve Avrupa Kalite Ödülü’nü şirketimize kazandırmak. Biz büyük bir aileyiz ve bu ödül sürecinde bu ailenin her bir ferdinin katkısı çok büyük. Bir yıl gibi kısa bir sürede ödül alacak noktaya gelmemizdeki en önemli pay onların, bütün aile üyelerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.