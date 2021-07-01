Limak sudan 3.5 milyar kWh elektrik alacak

Mehmet KARA

Türkiye’de hidroelektrik santrali (HES) yatırımları alanında kamu enerji şirketi EÜAŞ hariç en büyük üç oyuncudan biri konumunda bulunan Limak Enerji, devreye aldığı son iki HES ile birlikte bu konumunu perçinledi.

Limak Hidroelektrik Santrallar Grubu Genel Müdürü Taner Ercömert’in verdiği bilgiye göre Limak’ın 55.8 MWe güce sahip Gürsöğüt HES projesi tam kapasiteyle ticari elektrik üretimi için kabul aldı. Projenin Devlet Su İşleri (DSİ) kabulü 2020 yılında yapılmıştı. Gürsöğüt-1 HES 16.96'şar MWe'lik iki ünite ile 4.16 MWe'lik bir üniteden oluşan toplam 38.08 MWe'lik kurulu güce sahip. 17.72 MWe gücündeki Gürsöğüt-2 HES ise 8.86 MWe'lik iki üniteden oluşuyor.

Yılda 300 milyon kWh daha

Gürsöğüt HES’de 4.37 MWm’lık ilk ünitenin kabulü Ekim 2020’de yapılmış, böylece santral YEKDEM kapsamında kilovatsaat başına 7.3 cent fiyattan elektrik satma garantisi elde etmişti. Tesisin kalan 4 ünitesinin kabulleri ise bu yıl içerisinde tamamlandı. Son ünitesinin kabulü 25 Haziran 2021’de yapılan Gürsöğüt HES, yılda ortalama 300 milyon kWh’lik elektrik üretebilecek. Görsöğüt HES, Ankara ve Eskişehir il sınırları içerisinde ve Sakarya nehri üzerinde, lisansı yine Limak’a ait Kargı Barajı ve HES’in menbaında bulunuyor.

Toplam HES gücü 1137 MW

Limak Enerji’nin tüm kaynaklar bazında da Türkiye elektrik sektörünün önde gelen oyuncuları arasında yer aldığını vurgulayan Taner Ercömert, “Gürsöğüt HES ve Çetin HES projelerinin tamamlanmasıyla, Limak HES Grubu’nun 2020 yılı başında 834 MW seviyesinde bulunan HES kurulu gücü Haziran 2021 sonu itibarıyla 1137 MW’a yükselmiş durumda” dedi.

Yılda 3.5 milyar kWh üretim

Taner Ercömert’in verdiği bilgiye göre 2020 yılı başında 2.6 milyar kWh seviyesinde bulunan Limak Enerji portföyündeki hidroelektrik santrallarının yıllık ortalama elektrik üretim kapasitesi Gürsöğüt HES’in tüm ünitelerinin devreye girmesi sonrasında 4 milyar kWh’e yükseldi. Bu toplamdan Limak Enerji’nin hissesine düşen yıllık hidroelektrik üretim kapasitesi ise 3.5 milyar kWh’e ulaştı.

Özel sektör HES’lerde kare as: Cengiz, Enerjisa, Limak, Aydem

Hidroelektrik Santralleri Sanayi ve İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı Taner Ercömert, Türkiye’nin hidroelektrik güç açısından dünyanın önde gelen oyuncuları arasında yer aldığını ifade etti. Ercömert, uluslararası danışmanlık şirketi Kearney ile Enerji Günlüğü tarafından 2020 yıl sonu verilerine göre hazırlanan MW100-Türkiye’nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi Araştırmasına göre, ülkedeki kurulu güçte en büyük payın hidroelektrik santrallere ait olduğunu kaydetti. Yılın ilk yarısında yeni HES’lerin devreye alınmasının ardından ise Haziran 2021 sonu itibariyle HES’teki en büyük 5 şirket Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), Cengiz Enerji, Enerjisa, Limak Enerji ve Aydem Yenilenebilir Enerji olarak sıralanıyor.

Toplam hes gücü 31.534 MW’ye çıktı

Türkiye’de 2021 yılı başında 31 bin 160 MW seviyesinde bulunan hidroelektrik kurulu gücü, bugün itibariyle 31 bin 534 MW’a ulaşmış durumda. Altı aylık dönemdeki güç artışı 374 MW oldu. Son altı aydaki artışın yüzde 80’i sadece iki tesisten geldi. Bunlar Gürsöğüt HES ile Alpaslan-2 HES olarak kayıtlara geçti.

Yenilenebilir geleceğin anahtarı: hidroelektrik

HESİAD Başkan Yardımcısı Taner Ercömert, hidroelektrik enerjinin, üç önemli özelliği ile elektrik üretiminin en güvenilir kaynaklarından olduğunu belirterek şöyle dedi: “Hidroelektrik yenilenebilir bir kaynaktır. Talep üzerine anında temin edilebilir ve gerekmediğinde mevcut gücü depolamak için kullanılabilir. Güneşin ışımadığı, rüzgarın esmediği zamanlarda ortaya çıkan açığı kapatan, talepteki düşüşleri veya ani artışları kolayca karşılayan hidroelektrik enerji dünyada yenilenebilir enerji geleceğinin anahtarı olarak da tanımlanıyor.”