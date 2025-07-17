Limak'tan Kosova’daki 6.4 milyarlık projeye teklif

KERİM ÜLKER

Avrupa’nın en genç devleti Kosova’nın enerjisine Türklerin ilgisi devam ediyor. 2012 yılında Çalık Grubu’yla birlikte Kosova’nın ana elektrik dağıtım şirketini devralan, bu faaliyetini ‘Kosova Çalık Limak Energy Sh.A. (KEDS)’ adıyla yürüten Limak, önemli bir projeyi radarına aldı. Limak, Kosova’nın en önemli termik santralinin yenilenmesi işine teklif verdi. Kosova Enerji Kurumu (KEK), bugün Kosova A Termik Santrali’ne ait A3 ünitesinin yenilenmesi için yapılan ihaleye teklifte bulundu.

6.4 milyar liralık (137 milyon Euro) projede Limak dışında Polonya merkezli SBB Energy liderliğindeki bir konsorsiyum, Çinli yenilenebilir enerji şirketi Golden Concord Group Limited, Güney Koreli devlet mühendislik şirketi Kepco Plant Service & Engineering liderliğindeki bir konsorsiyum ve yerel akaryakıt perakendecisi HIB Petrol liderliğindeki başka bir konsorsiyum ilgi gösterdi.

1962’den beri faaliyette

Kosova A, ülkenin Obiliq kentinde beş üniteye sahip linyit yakıtlı bir enerji santrali olarak biliniyor. Eski Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Tito tarafından 1962 yılında kurulan santral, ülkedeki en büyük ikinci enerji kaynağı. 650 MW’lık Kosova A Santrali’nin sadece iki ünitesi faaliyette.

Güneş için geçen yıl görüştüler

Geçtiğimiz yılın son aylarında Kosova, Türkiye’nin önde gelen iki grubunun üst yönetimini ağırladı. Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ile Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Limak Holding kurucularından Nihat Özdemir birlikte Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Enerji Bakanı Artane Rizvanolli ile görüştü. Türk heyetinin görüşmesinde iki Türk şirketinin ülkedeki enerji potansiyeline olan ilgisi masadaydı. Kosova’da, 100 MW’lık güneş santrali ihalesine Limak Holding de ilgi gösteriyor.