Lisanssız üretim tesislerine depolama imkanı getirildi

Buna göre, elektrik depola­ma üniteleri ve tesislerine iliş­kin faaliyet alanlarıyla teknik ve ticari uygulamalar yeniden tanımlandı.

Elektrik depola­ma ünitesi veya tesisi aracılı­ğıyla yürütülebilecek faaliyet­ler, yönetmelikte belirlenen sınırlar çerçevesinde, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi, tüketim te­sisine bütünleşik elektrik de­polama tesisi, müstakil elekt­rik depolama tesisi ve şebeke işletmecileri tarafından kuru­lan elektrik depolama tesisle­rinin yanı sıra lisanssız elekt­rik üretim tesisleri tarafından kurulan elektrik depolama te­sislerini de kapsayacak şekil­de genişletildi.

OSB ve endüstri bölgelerine yeni kriter

Depolamalı elektrik üretim tesisleriyle bütünleşik elekt­rik depolama ünitesine sahip üretim tesislerinin uzlaştırma dönemi bazında sisteme vere­bileceği enerji miktarı, ana kaynağa dayalı geçici kabu­lü yapılmış ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücüyle ya­pılabilecek üretim miktarıyla sınırlandırıldı. Düzenlemey­le birlikte, depolamalı elekt­rik üretim tesisi bünyesinde­ki elektrik depolama ünitesiy­le üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesinin bağlantı esasları da genişletil­di. Bu çerçevede, depolamalı elektrik üretim tesisi bünye­sindeki depolama ünitesinin bağlantısı belirlenen bağlantı şekline göre yapılacak, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesinin bağlan­tısı ise ilanda yer alan bağlantı konfigürasyonlarına göre ger­çekleştirilecek.

Ayrıca, organize sanayi böl­geleri (OSB) ile endüstri böl­geleri sınırları içinde ilgi­li tüzel kişilikler tarafından kurulan elektrik depolama te­sisleri, tüketim tesisine bü­tünleşik elektrik depolama te­sisi olarak değerlendirilecek. Düzenlemeyle birlikte yönet­meliğe yeni ekler de ilave edi­lirken, değişikliklerin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe gir­mesi kararlaştırıldı. Yönetme­lik hükümlerini EPDK Başka­nı yürütecek.

YEKDEM’den yararlanma şartlarında değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yenilenebilir enerji üretim tesislerinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) yararlanma şartlarında değişikliğe gitti. Buna göre, ilgili yönetmelik kapsamındaki ve 18 Kasım 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen tarihe kadar kısmen ya da tamamen işletmeye giren yenilenebilir enerji tesisleri, lisanslarında yer alan ilk kurulu güç için YEKDEM desteğinden faydalanabilecek. Tesisin tamamının işletmeye girmesi halinde destek süresi işletmeye giriş tarihinden itibaren başlarken, tamamı işletmeye girmeden YEKDEM’e katılan tesislerde süre, YEKDEM’e ilk katılım tarihinden itibaren 10 yıl olarak uygulanacak.

Ayrıca, 2021’in ilk yarısında devreye giren tesisler için istisnai bir düzenleme getirildi. 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 arasında kısmen ya da tamamen işletmeye giren üretim tesisleri, 31 Aralık 2030’a kadar YEKDEM’den yararlanabilecek.