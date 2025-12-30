Lisanssız üretim tesislerine depolama imkanı getirildi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), depolama ünitelerinin bağlantı şekillerini yeniden düzenlemek ve depolama ünitesiyle depolama tesislerinin üretim tesislerinden önce devreye alınabilmesine imkan tanıyarak elektrik şebeke dengesine daha erken katılmalarını sağlamak amacıyla Elektrik Piyasası Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti.
Buna göre, elektrik depolama üniteleri ve tesislerine ilişkin faaliyet alanlarıyla teknik ve ticari uygulamalar yeniden tanımlandı.
Elektrik depolama ünitesi veya tesisi aracılığıyla yürütülebilecek faaliyetler, yönetmelikte belirlenen sınırlar çerçevesinde, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi, tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi, müstakil elektrik depolama tesisi ve şebeke işletmecileri tarafından kurulan elektrik depolama tesislerinin yanı sıra lisanssız elektrik üretim tesisleri tarafından kurulan elektrik depolama tesislerini de kapsayacak şekilde genişletildi.
OSB ve endüstri bölgelerine yeni kriter
Depolamalı elektrik üretim tesisleriyle bütünleşik elektrik depolama ünitesine sahip üretim tesislerinin uzlaştırma dönemi bazında sisteme verebileceği enerji miktarı, ana kaynağa dayalı geçici kabulü yapılmış ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücüyle yapılabilecek üretim miktarıyla sınırlandırıldı. Düzenlemeyle birlikte, depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki elektrik depolama ünitesiyle üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesinin bağlantı esasları da genişletildi. Bu çerçevede, depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki depolama ünitesinin bağlantısı belirlenen bağlantı şekline göre yapılacak, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesinin bağlantısı ise ilanda yer alan bağlantı konfigürasyonlarına göre gerçekleştirilecek.
Ayrıca, organize sanayi bölgeleri (OSB) ile endüstri bölgeleri sınırları içinde ilgili tüzel kişilikler tarafından kurulan elektrik depolama tesisleri, tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi olarak değerlendirilecek. Düzenlemeyle birlikte yönetmeliğe yeni ekler de ilave edilirken, değişikliklerin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Yönetmelik hükümlerini EPDK Başkanı yürütecek.
YEKDEM’den yararlanma şartlarında değişiklik
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yenilenebilir enerji üretim tesislerinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) yararlanma şartlarında değişikliğe gitti. Buna göre, ilgili yönetmelik kapsamındaki ve 18 Kasım 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen tarihe kadar kısmen ya da tamamen işletmeye giren yenilenebilir enerji tesisleri, lisanslarında yer alan ilk kurulu güç için YEKDEM desteğinden faydalanabilecek. Tesisin tamamının işletmeye girmesi halinde destek süresi işletmeye giriş tarihinden itibaren başlarken, tamamı işletmeye girmeden YEKDEM’e katılan tesislerde süre, YEKDEM’e ilk katılım tarihinden itibaren 10 yıl olarak uygulanacak.
Ayrıca, 2021’in ilk yarısında devreye giren tesisler için istisnai bir düzenleme getirildi. 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 arasında kısmen ya da tamamen işletmeye giren üretim tesisleri, 31 Aralık 2030’a kadar YEKDEM’den yararlanabilecek.