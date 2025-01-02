LNG gemisi 'BW CASSIA' 13 Ocak'ta Türkiye'de olacak
ABD'nin Freeport Limanı'ndan 25 Aralık'ta yola çıkan 'BW CASSIA' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz gemisinin 13 Ocak'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
AA
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ABD'den Freeport Limanı'ndan yola çıka ve Atlas Okyanusu'ndaki seyrine devam eden LNG gemisi 13 Ocak'ta Türkiye'ye ulaşacak
Toplam 174 bin metreküp kapasiteli geminin, 13 Ocak'ta BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Singapur bandıralı gemi, 2022'de inşa edilmişti.