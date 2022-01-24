"LNG piyasası pandemi başındaki maske pazarına dönecek, hükümetler müdahale edecek"

Yamal Boru Hattı’nda doğalgaz batı-doğu yönünde tersine akmaya devam ederken, Ukrayna’nın Rusya tarafından işgal edilebileceği endişeleri ABD ve Avrupa Birliği’ni acil doğalgaz tedariği planları yapmaya itiyor. ABD, Katar’la Ukrayna’nın işgal edilmesi durumunda Avrupa’ya doğalgaz tedarik edebilmesi için görüşmeler yapıyor.

FT’ye konuşan ABD’li yetkililer önümüzdeki yıllarda LNG üretimini artırmayı planlayan Doha’yla yapılan görüşmelerde “uzun vadeli bir LNG tedarik anlaşması olasılığının masada olduğunu” aktarıyor. İngiltere ve Avrupa Birliği’nin de doğalgaz tedariki için Katar’ın da aralarında olduğu müttefikleriyle görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Öte yandan bu durum Katar’ın çoğu Asya’daki uzun vadeli sözleşmeler yaptığı diğer müşterilerin fazla LNG arzını yönlendirmek isteyip istememesine de bağlı. Batılı yetkililer doğalgazda piyasa güçlerinin işlemediği, şu anda piyasanın manipüle edildiği görüşünde ve Rusya’yı gaz tedariğini azaltmakla suçluyor.

Almanya’nın yeni başbakanı Olaf Scholz ise Rus gazını Avrupa’ya taşıyacak ve inşası tamamlanmış Kuzey Akım 2’yi durdurmaya hazır olduklarının sinyalini vermişti. FT’ye konuşan bir enerji sektörü yöneticisi ise LNG piyasasında bazı sevkiyatların Asya’dan başka ülkelere yönlendirilmesinin büyük bir rekabet yaratacağını ve bunun acısının da yine vergi mükellefl erinden çıkacağını söylüyor ve FT’ye verdiği demeçte “Pandeminin başında kişisel koruyucu ekipman alımlarındakine benzeyecek ve hükümetler müdahale etme ihtiyacı duyacak” diyor. Gelişmelere paralel Hollanda gösterge doğalgaz fiyatı (TFF) yüzde 6’ya yakın yükselişle 80 Euro’nun hemen altında seyrediyor.