LNG terminalleri tam gaz devrede

Gaz kısıntısının yaşandığı şu günlerde Türkiye’nin iki kara LNG terminali ve iki FSRU terminali 7 gün 24 saat tam kapasite çalıştırılıyor.

Türkiye’de karada iki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve iki yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) bulunuyor. Uluslararası piyasalardan temin edilen LNG kargoları, Hatay Dörtyol’daki Ertuğrul Gazi yüzer LNG terminaline (FSRU) yanaşarak gemiden gemiye aktarım yapıyor. Ertuğrul Gazi yüzer LNG terminalinde depolanan LNG, ihtiyaca göre gazlaştırılarak sisteme veriliyor.

LNG’yi kullanıma sunmak da önemli

Ülkeler kışın artan ihtiyaçlarını karşılamak için LNG kargosu temin etseler de ağır hava şartları bunların kullanıma sunulmasını da zorlaştırabiliyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu, “Hava koşulları normal olduğu sürece gemiden gemiye aktarım süreci yaklaşık 36 ila 48 saatlik bir operasyon” dedi.

Haftada bir LNG kargosu

Talha Pamukçu, LNG kargolarının ihtiyaç ve planlama dahilinde temin edildiğine işaret ederek, “Tedarik takvimi duruma göre değişkenlik gösteriyor. Kışın Ertuğrul Gazi’ye haftada bir LNG kargosu geliyor” dedi. Ertuğrul Gazi’nin gemiden gemiye aktarım işlemi sırasında aynı zamanda gazlaştırma yapılarak şebekeye gaz verilebildiğini kaydetti.

En yeni FSRU Türkiye’nin

BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu’nun verdiği bilgiye göre dünyadaki yaklaşık 40 adet FSRU gemisinden sonuncusu Ertuğrul Gazi. Geminin LNG depolama kapasitesi 170 bin metreküp. Ertuğrul Gazi FSRU gemisi geçen yıl temmuzda devreye girdi.

Kışın ihtiyacın yüzde 10’u

Geminin günlük maksimum gazlaştırma kapasitesi 28 milyon metreküp. Bu da kış döneminde günlük ihtiyacın yüzde 10'unu karşılayabildiği anlamına geliyor. Yaz aylarında günlük ortalama tüketimimiz düştüğü için o dönemlerde de Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayabiliyor.

EgeGaz Terminali tam kapasite

Türkiye’nin ikinci LNG tesislerinden biri de İzmir’de. Ege- Gaz Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akbal, günlük 40 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesine sahip terminalin 2006’da devreye alındığını söyledi. Akbal, ülkedeki LNG altyapısının da yüzde 34’ünü temsil eden Ege- Gaz Terminali’nin tedarik kısıntıları nedeniyle son dönemde tam kapasitede hizmete sunduğunu vurguladı.

Doğalgazın 600 kat sıkıştırılmış hali

LNG doğal gazın sıkıştırılmış hali olduğu için yaklaşık 600 kat sıkıştırılarak doğal gaz sıvı halde taşınabiliyor. 170 bin metreküp LNG kapasitesinin gaz karşılığı yaklaşık 110 milyon metreküp doğal gaza karşılık geliyor.

Akbal: LNG’de ip alıcının elinde

Boru hatlarıyla gaz tedarik ederken kontrolün alıcının elinde olmadığını ifade eden EgeGaz Genel Müdürü İbrahim Akbal “LNG'de tamamıyla sizin denetiminizde. İsteğinize bağlı miktarda, istediğiniz aralıkta LNG’den gazlaştırma yapıp sisteminizi besleyebiliyorsunuz. LNG, sistemin sigortası olarak düşünülebilir. Bir yerde, LNG terminali nöbetçi eczane. İstediğiniz anda, anında gazlaştırıyorsunuz ve ulusal şebekeye sevk ediyorsunuz” dedi.