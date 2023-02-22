LPG sektöründen boş ve atıl tüplerle destek çağrısı
Türkiye LPG Derneği Başkanı Eyüp Aratay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki acil enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla tüpgazla çalışan cihazları ve ellerindeki yüzbinlerce tüpü deprem bölgelerine gönderdiklerini belirterek, Türkiye genelinde LPG ihtiyacının karşılanmasın da aksaklık yaşanmaması için boş ve atıl tüplerin dağıtım şirketlerine teslim edilmesi çağrısı yaptı.
Depremin hemen ardından afetzedelerin ısınma, pişirme, aydınlatma gibi temel gereksinimlerinin karşılanması için harekete geçtiklerini aktaran Aratay, “Özellikle ilk etapta elimizdeki tüm stoklarımız kullanarak yüzbinlerce piknik tüpü, 12 ve 45 kilogramlık tüpleri bölgeye ulaştırdık. Bunun yanında stoklarımızda bulunan ve LPG ile çalışan binlerce ısıtıcı ve ocağı da bölgeye ulaştırdık” dedi. Aratay, çalışmalarına önümüzdeki günlerde de hız kesmeden sürdüreceklerini söyledi.