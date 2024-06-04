LPG'ye indirim geliyor

Uluslararası fiyatlardaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor. Bir süredir kurun sabit kalmasının da etkisiyle akaryakıtta büyük artış görülmezken, zaman zaman indirim haberleri geliyor.

Buna göre, LPG'de 1 lira 8 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, otogazda 1 lira 8 kuruşluk bir indirim, motorinde ise 12 kuruşluk bir artış öngörülüyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

LPG ‘deki yeni fiyatlar ne zaman pompaya yansıyacak

LPG'nin yeni fiyatları 5 Haziran Çarşamba günü pompaya yansıyacakken, motorindeki fiyat artışı salı günü uygulanacak.,