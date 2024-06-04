LPG'ye indirim geliyor
LPG fiyatlarında 1 lira 8 kuruşluk bir indirim, motorin fiyatlarında ise 12 kuruşluk bir artış bekleniyor. LPG'deki bu fiyat değişikliği, 5 Haziran Çarşamba günü pompaya yansıyacak.
Uluslararası fiyatlardaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor. Bir süredir kurun sabit kalmasının da etkisiyle akaryakıtta büyük artış görülmezken, zaman zaman indirim haberleri geliyor.
Buna göre, LPG'de 1 lira 8 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, otogazda 1 lira 8 kuruşluk bir indirim, motorinde ise 12 kuruşluk bir artış öngörülüyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
LPG ‘deki yeni fiyatlar ne zaman pompaya yansıyacak
LPG'nin yeni fiyatları 5 Haziran Çarşamba günü pompaya yansıyacakken, motorindeki fiyat artışı salı günü uygulanacak.,