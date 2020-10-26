Lukoil: Petrol fiyatları düşük kalmaya devam eder ise yatırımları kısarız

26 Ekim 2020

Lukoil CEO'su Vagit Alekperov, "40 dolar/varil elbette ki çok düşük bir fiyat. Eğer bu düşük fiyat dönemi devam eder ise, yatırım programımızda kesintilere gitmeyi değerlendirmemiz gerekir" dedi ve petrol sektörüne daha az yatırım yapılmasının fiyatların yükselmesine ve piyasanın istikrar kazanmasına yardım edeceğini de savundu.

Lukoil, 2021 yılı ilk çeyrekte petrol fiyatının 50 dolar/varil düzeyine yükselmesini bekliyor.