Lukoil: Petrol fiyatları düşük kalmaya devam eder ise yatırımları kısarız
Rusya'nın ikinci büyük petrol şirketi Lukoil'in CEO'su Vagit Alekperov, 40 dolar/varil seviyesinde petrol fiyatını düşük olarak niteledi ve fiyatların düşük kalmaya devam etmesi halinde yatırımların azaltılacağı uyarısında bulundu.
Lukoil CEO'su Vagit Alekperov, "40 dolar/varil elbette ki çok düşük bir fiyat. Eğer bu düşük fiyat dönemi devam eder ise, yatırım programımızda kesintilere gitmeyi değerlendirmemiz gerekir" dedi ve petrol sektörüne daha az yatırım yapılmasının fiyatların yükselmesine ve piyasanın istikrar kazanmasına yardım edeceğini de savundu.
Lukoil, 2021 yılı ilk çeyrekte petrol fiyatının 50 dolar/varil düzeyine yükselmesini bekliyor.