MAPEG, 699 maden sahasını ikinci defa ihale edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) 699 maden sahasını ikinci kez ihale edecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, MAPEG, söz konusu sahaları maden kanununda yer alan; "İlan edilen sahaya bir aylık sürede müracaat olması durumunda belirlenen ihale taban bedeli üzerinden ruhsatlandırılır" hükmü gereği ikinci kez ihale edecek.

İhaleye açılan her bir saha için açıklayıcı ihale bilgileri genel müdürlük internet sayfasında ihale tarihinden en az 15 gün önce ilan edilecek.